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Yeni havayolu projesi rafa kalktı

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Yeni havayolu şirketi projesi başlamadan son buldu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “yeni havayolu şirketi” projesinin rafa kalktığını duyurdu

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Yeni havayolu projesi rafa kalktı
 
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “yeni havayolu şirketi” projesinin rafa kalktığını duyurdu.
Arıklı, “tüzükle ilgili talep edilen düzenlemelerin gecikmesi sonucu ilgili firmanın çalışmalarını durdurduğunu” ifade ederek,  yaşananlarla ilgili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun hedef gösterildiğini ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.
Erhan Arıklı, havayolu şirketi projesiyle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“ZORUNLU BİR AÇIKLAMA…
Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Yeni Havayolu Şirketi, ilgili firmanın çalışmalarını durdurması ile rafa kalkmıştır.
Sosyal medyada buna sebep olarak Sayın Çavuşoğlu’nun isminin anılması ve hedef gösterilmesi doğru değildir.
Sayın Çavuşoğlu kurulacak olan şirketin tüzüğüne yönelik bir takım düzenlemeler istemiş, maalesef bu düzenlemelerin çeşitli sebeplerle gecikmesi veya geciktirilmesi nedeni ile süreç tıkanmış, yatırımcı firma da çalışmalarını durdurmuştur.
Netice itibari ile gelinen noktada Sayın Çavuşoğlu’ nun hedef gösterilmesi beni son derece üzmüştür...
Sayın Çavuşoğlu yurt dışına gittiğimde vekalet bıraktığım, tecrübe ve bilgisine son derece güvendiğim bir arkadaşımdır.
 
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