Ayhan Arıklı, Çavuşoğlu'nu hedef gösterdi





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu hedef gösterdi.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

“Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi kurucuları KKTC’de hiç bir şey yapılmaz deyip ortaklıktan vaz geçtiklerini açıkladılar.

Sn. Erhan Arıklı’nın bu başarısını engelleyen başarılı bakan Nazım Çavuşoğlu’dur

UBP’nin değişmeyen bakanı Çavuşoğlu her bakanlığı yapmıştır. Herhangi başarılı icraatı var mı? Yok.

Peki iş yapan bakanlara niye engel oluyor? Misyonu nedir?..”

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun rafa kalkan yeni havayolu şirketi ile ilgili hedef gösterilmesini yanlış bulduğunu bildirdi.

