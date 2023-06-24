Yeni havalimanında meteoroloji ofisi de yok

Yeni Havalimanı’nda polis ve gümrük için yer yapılmasının unutulması konusu gündemdeki yerini korurken, uçakların güvenli şekilde iniş yapmasını sağlayacak meteoroloji ofisinin eksikliği iddiası da kafalarda soru işareti yarattı

Adanın en büyük hava limanı olarak tanımlanan ve ülkenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlaması öngörülen Yeni Havalimanı’ndaki eksikliklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Yeni Havalimanı’nda polis ve gümrük için yer yapılmasının unutulması konusu gündemdeki yerini korurken, uçakların güvenli şekilde iniş yapmasını sağlayacak meteoroloji ofisinin eksikliği iddiası da kafalarda soru işareti yarattı.

Uçakların piste güvenli iniş yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu rüzgâr, görüş bilgisini sağlayan cihazın ve meteoroloji ofisinin Yeni Ercan Havalimanı’nda bulunmadığı iddiası, pistin bu şekilde açılması endişesine yol açtı.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Yeni Havalimanı’nda pilotlara iniş yapabilmesi için gereken bilgiyi veren meteoroloji ofisi ve cihazın eksikliği noktasında duyum aldıklarını belirtti. Kapısız, pist bu şekilde açılırsa gereken bilgi olmadan görevlerini yerine getirmeyeceklerini ve uçakların inmesini sağlamayacaklarını açıkladı.

“UÇAĞIN İNMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER OLMAZSA GÖREVİMİZİ YAPMAYIZ”

Cem Kapısız, meteorolojik bilgisi olmayan bir uçak pistinin açılamayacağını belirterek, yeni terminal alanında nitelikli bilgileri veren cihazların olmadığını ancak pistin zaten açık olmadığını kaydetti.

Yetkililerin yeni terminalin 20 Temmuz’da açılacağını söylediğini ancak daha önce de belli tarihler verilmesine rağmen uygun şartlar olmadığı için açılışın olmadığını anımsatan Kapısız, gereken bilgileri veren cihaz olmadan pist açılırsa bu bilgiler olmadan hizmet vermek zorunda kalınacağını vurguladı.

Kapısız, böyle bir durumda eksik bilgiye göre görevin reddedilebileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bu cihaz bize rüzgâr, görüş bilgisini veremeyecekse, uçakları bir muammayla indireceksek biz o uçağı indirmeyiz. Şu anki eksikliğin tam olarak ne olduğunu, hangi bilgiyi veremediğini bilmiyorum. Böyle şeyler sadece bir cihaza bağlı değil.”

Kapısız, ne pilotların gereken bilgiler olmadan piste iniş yapacağını ne de kontrolörler bilgiler olmadan uçaklara talimat vereceğini ifade ederek, söz konusu cihazın eksikliği olduğu konusunda şu anda sadece bir duyum olduğunu ve sağlıklı bir bilginin olmadığını söyledi.

