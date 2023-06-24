“Eğitimi kaos bekliyor”

KTOEÖS, depreme dayanıklı olmayan okulların yeni eğitim yılında ne olacağının belli olmadığını vurguladı ve artan öğrenci sayısı ile Türkçe bilmeyen öğrenciler hakkında Eğitim Bakanlığı’na çözüm üretmesi çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), sendika binasında, “Bakanlığın Eylülde Okulları Açmaya Niyeti Yoktur” başlıklı basın toplantısı düzenledi. Sendika yetkilileri, nakil takvimi, depreme dayanıklı olmayan okullar, artan öğrenci sayısı ve Türkçe bilmeyen öğrenciler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanı’nın eğitimi gözden çıkardığını, yeni eğitim yılında okulların açılmasıyla ilgili derdi olmadığını” ileri sürerek, “Öğretmenler Yasasının tepkilere ve önerilere rağmen dayatmayla kaos yaratılarak, Meclis’ten geçirildiğini” savundu.

Daha sonra sendika ile bakanlık arasındaki görüşmede bir mutabakata varıldığını ve imzalanan mutabakat metni ile eğitim yılının sonlandırıldığını hatırlatan Eylem, mutabakat uyarınca nakil çalışmaları ve diğer maddeler üzerinde çalışmak için anlaşıldığını söyledi.

“Ancak bakanlığın özellikle nakil takvimlemesiyle ilgili ihtiyaçların birlikte çalışılıp, belirlenmesine rağmen süreci sabote ettiğini” iddia eden Eylem, bunun yeni eğitim yılının eksik öğretmenle açılmasına neden olacağını kaydetti. Bu konuda ne düşünüldüğünü soran Eylem, “Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilecek öğretmenlerle mi, görevlendirmelerle mi açılacaktır öğretim yılı?” diye sordu.

Eğitimde birçok sorun olduğunu, depreme dayanıklı olmayan okulların, özellikle 5 okulun yeni eğitim yılında ne olacağının belli olmadığını ifade eden Eylem, okulların risk analizlerinin sonuçlarının paylaşılmadığını kaydetti.

Özel okullardan, devlet okullarına geçiş ve artan nüfusla da okullarda öğrenci sayısında artış öngörüldüğüne işaret eden Eylem, bu konudaki çözümün de toplumla paylaşılmasını istedi.

“Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısında da artış söz konusu olduğunu, ancak bakanlık tarafından çözüm üreten bir yaklaşım görmediklerini” savunan Selma Eylem, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü ve Disiplin Tüzüğü hakkında da herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

“Yeni öğretim yılında eğitimi kaos beklemektedir” diyen Eylem, “bakanlığın hasım hane tavırlardan vazgeçmesi, eğitimin gerçek sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini” kaydetti. KTOEÖS Başkanı Eylem, düşmanca tavrın eğitime yarar sağlamadığını, aksine zarar verdiğini söyledi.

