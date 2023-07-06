Yeni Havalimanında ilk test uçuşu

Yeni Havalimanı’nda ilk test uçuşu yapıldı. Test uçuşları, 4 gün boyunca sürecek. Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Tam bir seferberlik halindeyiz” dedi ve yeni havalimanını 20 Temmuz’da, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmasına hazır hale getireceklerini söyledi

Yeni Havalimanı’nda dün sabah ilk test uçuşu yapıldı. Dün saat 16.00’ya kadar devam eden test uçuşları, 4 gün boyunca sürecek.İlk test uçuşunu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da izledi. Tam bir seferberlik halinde olduklarını belirten Arıklı, yeni havalimanını 20 Temmuz’da açılışa hazır hale getireceklerini kaydetti.Erhan Arıklı yaptığı konuşmada, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini belirterek, havalimanının açılışının, şu veya bu sebeple oldukça geciktiğini belirtti. Arıklı, gecikmenin çok çeşitli sebepleri olduğunu ifade etti.20 Temmuz’da açılışı yapmak için her türlü hazırlığın yapıldığını dile getiren Arıklı, bugün de test uçuşlarına başlayacaklarını kaydetti. Bakan Arıklı, “20 Temmuz’da Allah nasip ederse bu muhteşem yatırımı Kıbrıs Türk halkına ve KKTC’ye kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ…Havalimanı’nın Türkiye’nin 4’üncü büyük havalimanı olan Dalaman’dan daha büyük bir havalimanı olduğunu ifade eden Arıklı, “10 milyon yolcu kapasiteli, şu ana kadar takriben 400 Milyon Avro civarında bir yatırım yapıldı” dedi.Devlet Hava Meydanları yetkililerinin kendisine verdiği bilgiye göre, bugünkü rakamlarla bu havalimanı yapılmaya kalkışılsa 1 Milyar Doların üzerinde bir meblağ gerektiğini kaydeden Arıklı, “Günün sonunda Güney Kıbrıs’ta ve dünyanın birçok ülkesinde olmayan bir havaalanına nasipse 20 Temmuz’da kavuşmuş olacağız. Ve bunun zevkini hep birlikte yaşayalım istiyorum” diye konuştu.Yeni Havalimanı’nı açtıktan sonra ufak tefek eksikliklerin elbette olacağını ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, dünyanın her yerinde açılan yeni havalimanlarında eksikliklerin zaman içerisinde giderildiğini belirterek, “Önemli olan uçuş kalitesi, yolcu güvenliği ve teknik şartların yerine gelmesi” dedi. Bunların hepsini Devlet Hava Meydanlarının teknik ekiplerinin gayretleriyle çözdüklerini dile getiren Arıklı, şu anda Türkiye’nin Ulaştırma Bakanlığı’na ait bütün birimlerin kendilerine yardımcı olmak için olağanüstü gayret gösterdiğini vurguladı.“Tam bir seferberlik halindeyiz” diyen Arıklı, yeni havalimanını 20 Temmuz’da, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasına hazır hale getireceklerini söyledi.Bakan Arıklı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yeni havalimanı açılışı için tam tarih sorulması üzerine Arıklı, “20 Temmuz’da açıyoruz” dedi. “Tam zamanlı açılacak mı?” sorusuna ise Bakan Arıklı, “Elbette” yanıtını verdi. Erhan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı açıldıktan sonra uçuşların buradan yapılacağını, karşı tarafın ise başka amaçlar için kullanılacağını söyledi.