“Her konuda bit yeniği arayan arkadaşlara selam gönderiyorum”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havalimanının orijinal projesindeki gümrük binası ve polis binasıyla ilgili polemik yaşandığına değindi. Arıklı, bir formül bulduklarını ve bir binayı gümrük binası olarak organize ettiklerini söyledi. Gümrük binası olarak kullanılacak binanın yanında da itfaiye binası olduğunu ifade eden Arıklı, polis binası olarak da eski binanın kullanılacağını belirtti.

Bu şekilde sıkıntının ortadan kalktığını dile getiren Bakan Arıklı, “Maalesef toplumumuzda sürekli her iyi şeyin altında, kötü şey aramaya çalışan kişiler var ve polemik yaratmaya da bayılıyorlar. Bu konu da onlardan bir tanesiydi” diye konuştu.

“Orijinal projede gümrük binası ve polis binası unutuldu ya da yapılmadı dedim. Bu günlerce konuşuldu, karşı açıklamalar yapıldı” diyen Arıklı, neticede her sorunun bir çözümü olduğunu belirterek, “Biz o sorunu çözmekle mükellefiz, bu sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. O sorun da ortadan kalktı ve o arkadaşlara da buradan selam gönderiyorum. Her konuda bit yeniği arayan arkadaşlara buradan selam gönderiyorum” şeklinde konuştu.