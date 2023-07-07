“Yeni Havalimanı’na Dr. Fazıl Küçük adı verilmeli”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Dr. Fazıl Küçük’ün isminin Yeni Havalimanı’na verilmesinin gündeme alınması gerektiğini vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yeni Havalimanı’na Dr. Fazıl Küçük adının verilmesi gerektiğini söyledi.

Asım Akansoy, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün bu konuda çalışma başlattığını söyledi.

Mehmet Küçük’ün başlattığı imza kampanyasına da imza attığını belirten Akansoy, bu konuda ülke çapında çok fazla tartışma yaşandığını dile getirdi.

Ercan ismine karşı olmadıklarını kaydeden Akansoy, “Böyle yeni bir havalimanı yapılıyorsa adının Dr. Fazıl Küçük olması yerinde olur” dedi.

Akansoy, Dr. Fazıl Küçük’ün isminin Yeni Havalimanı’na verilmesinin gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

