Gözler Ankara’daki ziyarette

Üstel, Ataoğlu, Arıklı ve Şan’ın bugün Ankara’ya yapacakları ziyaret, merak uyandırdı. Ankara’nın KKTC’de yeni bir hükümet kurulmasını istediği ve hükümetin başına da Faiz Sucuoğlu’nu getirmek istediği iddia ediliyor

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Alişan Şan, bugün Ankara’da kritik bir toplantı yapacak.

“Program dışı” gerçekleşecek olan Ankara ziyaretinin perde gerisinde neler olduğu merak edilirken, koalisyon ortakları “Ankara’ya çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre Hükümet ortakları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iadeyi ziyaret yapacak.

Ülkedeki siyasi çevreler; tek milletvekili için yapılan ara seçim öncesinde koalisyon ortakları (özellikle UBP ile YDP) arasında ilişkilerin gerildiğine, UBP içinde Başbakan Üstel ile bazı bakanların arasının iyi olmadığına, bu nedenle de kabinede değişiklik beklendiğine ilişkin söylentilere işaret ederek, ziyaretin sadece “iadeyi ziyareti” kapsamadığına dikkati çekiyor.

Öte yandan bazı iddialara göre TC hükümetinin Üstel hükümetinden memnun olmadığı, mali protokolde birçok maddenin hayata geçmemesi nedeniyle tepkili olduğu öğrenildi.

Yine Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti’nin CHP’ye oranla KKTC’de daha az oy almasına da tepkili olan TC hükümetinin bu konuda Üstel hükümetinin yeterli çalışmayı yapmadığını düşündüğü iddia edildi.

İddialara göre Ankara’nın KKTC’de yeni bir hükümet kurulmasını istediği ve hükümetin başına da Faiz Sucuoğlu’nu getirmek istediği ifade ediliyor. Böylece Sucuoğlu’na “iade-i itibar” düşünüldüğü iddia ediliyor.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, söz konusu Türkiye ziyaretinin “hükümettin bozulacağı” iddialarıyla ilgili olmadığını, ek bütçe ve protokolün görüşüleceğini söyledi. Arıklı, “kabinede değişiklik” iddialarına ilişkinse, “Başbakanın inisiyatifindeki bir konu. Ancak Hükümette bir sorun olmadığının altını çizebilirim” dedi.

Öte yandan birçok UBP’li, kurultaya gidilmesi ve değişimin şart olduğunu söylüyor. Partililer kurultayda üyelerin özgür iradeleriyle seçilecek başkanla yola devam edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

