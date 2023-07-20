Yeni Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti törenle açıldı

Havalimanının açılışında konuşan Erdoğan “Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum” dedi

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına uluslararası camiaya seslenerek, “Bu izolasyon, ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır” dedi.

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılış töreni yapıldı. Açılış kurdelesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC ve KKTC’den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri ve diğer yetkililerin katılımıyla kesildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçenlere yürekten teşekkür ederek, “Burada çok insanın büyük gayretleri vardır” dedi.

Havalimanı için ihaleye çıkılırken, dönemin Başbakanı İrsen Küçük’ün talimatları ve kendisinin de Maliye Bakanı olduğu hükümetin cesur kararıyla yap-işlet-devlet ortaklığının değerlendirildiğini hatırlatan Tatar, bazı teknik sebeplerden dolayı gecikmeler olduğunu ancak bir de pandemi süreci geçirildiğini ifade etti.

Pandemi döneminde iki yıl KKTC’ye uçakların durduğunu, oteller ve iş yerlerinin kapandığını ancak havalimanı için çabaların devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar doğrultusunda TC’nin Sivil Havacılık Dairesi, Devlet Havalimanları, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin gayret ve yardımlarıyla bugün açılışın gerçekleştirildiğini söyledi.

“Ulusal güvenliğin de sağlandığı bir merkez Ercan Devlet Havalimanı…”

Ercan Havalimanı’nın ismini taşıdığı, 1974’ün 20 Temmuz’unda ilk gün şehit düşen Fehmi Ercan’ı rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, “Onları bizim unutmamız mümkün değildir” dedi. Burasının 1974’te küçük bir askeri havalimanı, Tymbou havalimanı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, havalimanının, o günden bugüne KKTC’nin kendi makamları, Sivil Havacılık Dairesi’nin gayretleri ve Ercan Havalimanı’nın uçaklara hizmet verme yeteneği ve kabiliyetiyle, Türkiye ile birlikte FIR hatları bağlamında ulusal güvenliğin de sağlandığı bir merkez olduğunu vurguladı.

“Uluslararası bağlantılarda sıkıntılarımız vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye üzerinden dünyanın her merkezinden KKTC’ye uçuşlar olabildiğini ancak direkt uçuş olmadığını söyledi. “Çünkü uluslararası camia bu haksızlığı bize yapmaya devam ediyor” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni terminali, pisti, donamı ve güvenliği ile böyle bir havalimanının Güney Kıbrıs’ta ve çoğu ülkede dahi olmadığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradan Kıbrıs Türk halkı adına uluslararası camiaya bir kez daha sesleniyoruz. Bu izolasyon, ambargolar, kısıtlamalar ve özellikle seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara artık son verilmesi gerekmektedir. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır” diye konuştu.

“Burasının bir cazibe vitrini olabileceğine olan güvenimiz tamdır”

KKTC’ye, İngiltere’de, Avustralya’da ve başka ülkelerde yaşayan vatandaşların gelmelerine engel olunduğunu, aynı zamanda KKTC’de yaşayan çok sayıda yabancı İngiliz vatandaşa da, özellikle İngiltere’den direkt uçuşların olmaması nedeniyle insan hakları ihlali ve kısıtlama yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu engellerin ortadan kalkmasıyla, ülkemizin gerek turizmde, gerek ticarette gerek her türlü girişimle yeni teknoloji ve iletişim alanında, burasının bir cazibe vitrini olabileceğine olan güvenimiz tamdır” şeklinde konuştu.

Ercan Havalimanı’nın açılışından duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, T&T şirketine, çalışanlarına, yüklenici firma ile birlikte çalışan yan kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, yeni havalimanının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin böylesine bir havalimanına sahip olmasının gurur ve onur verici bir gelişme olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel’in, Erenköy mücadelesinde, oradaki müdahalesiyle ilk şehit düşen, Türkiye Cumhuriyeti’nin şehidi olduğuna işaret ederek, “Onu da unutmuyoruz. Fehmi Ercan’ı da unutmuyoruz ve hiçbir şehidimizi unutmuyoruz” dedi. Şehitleri rahmetle anan Tatar, mekanlarının cennet olmasını diledi.

Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti açılış töreni, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Baskani Zorlu Töre, Başbakan Ünal, Üstel, bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptı.Tatar konuşmasında uluslararası camiaya seslenerek, seyahat özgürlüğü açısından Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklara son verilmesini istedi.Erdoğan da konuşmasında uluslararası toplumun haksız ambargolardan bahsederek, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi.Okunan duaların ardından açılış kurdelesini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ında katıldığı diğer KKTC ve TC'li siyasiler ve yetkiler birlikte kesti.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı’nın bugün itibariyle Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumunda olduğunu belirterek, “Bu eser Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacak” dedi.Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günlerin uzak olmadığını söyledi. Erdoğan, uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine uygulanan hukuki temelden yoksun tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet etti.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı terminal ve pistinin açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının baki olduğunun dosta düşmana haykırıldığı Barış Harekatı’nın 49. yıldönümünü kutladı.Erdoğan, 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı’nın 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğundaki ana piste sahip olduğunu belirtti.Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binasını ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştuğunu vurguladı.“Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı’nın 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla, 3 bin 10 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir” diyen Erdoğan, yeni terminalin eskisine kıyasla 6 kat büyütüldüğünü belirtti.Erdoğan, 20 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelen Ercan Havalimanı’nın daha modern ve kapasiteli terminal binasının, turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, gelir ve istihdam anlamı taşıdığını kaydetti.“Bugün itibariyle Ercan Havalimanı Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır” diyen Erdoğan, bu önemli eserin hizmete sunulmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, “Kıbrıs Türkleri Ercan tavsiyeli hava sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır” dedi.Açılışı bugün yapılan yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günlerin uzak olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu vesileyle uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da çağrısına da kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum” dedi.Erdoğan, “Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum” ifadelerini kullandı.20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, havalimanına adını veren şehit binbaşı Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle andı.