Baflılar Veli abisine ağlıyor

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bir dönem Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde başkanlık yapmış olan Veli Gürses hayatını kaybetti.

Gürses’in vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve Baf Ülkü Yurdu camiasını yasa boğdu. Veli Gürses’in cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Cami’sinde kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



