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Yeni Azerbaycan Partisi heyeti KKTC’de

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Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ve beraberindeki heyet KKTC’ye geldi. Budagov, “Bir Millet, Üç Devlet” kapsamında iş birliğinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti

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Yeni Azerbaycan Partisi heyeti KKTC’de
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KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) anlaşma imzalamak için adaya gelen AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ev sahipliğinde, dün sabah temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı  Tahir Budagov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 40. yılı dolayısıyla KKTC’ye ziyaret yapan heyeti kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş Azerbaycan devletinin başarıları ve Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı iş birlikleri bizleri memnun etmektedir” dedi.
Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov da konuşmasında, ülkeler arası ilişkilerin daha gelişmesi yönünde partiler arası faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.
Yeni Azerbaycan Partisi olarak “Bir Millet, Üç Devlet” kapsamında iş birliğinde çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Budagov, Karabağ konusunda Kıbrıs Türklerinin manevi desteğini hissettiklerini belirtti.
Budagov, Türk dünyasındaki Türk devletlerinin yakınlaşmasına ve iş birliğinin artmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.
Öte yandan heyetler Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti. Üstel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov şehitliğe çiçek bırakarak, dua etti.
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