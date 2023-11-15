Üçlü işbirliği

UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Başbakan Üstel, “Atılan bu imzalarla ‘3 devlet tek millet’ söylemimiz artık uluslararası yasal bir boyut da kazanıyor.” ifadelerini kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında “iş birliği anlaşması” imzalandı.

“3 devlet tek millet” ve “Milletimiz bir geleceğimiz bir” sloganıyla Lefkoşa Concorde Otel’de düzenlenen partiler arası iş birliği anlaşması imza töreninde, KKTC’nin 40. yılında, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Azerbaycan Marşı okundu.

Partiler arası iş birliği anlaşmasına, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Genel Başkan Vekili Tahir Budakov imza koydu.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budakov, törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin 40. yılını kutladı, böyle önemli bir günde kardeşlerinin yanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Budakov, KKTC’nin tüm oyunlar ve engellemelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yoluna devam etmesinin milli mücadele açısından önemine işaret etti.

Türk milletinin ortak gururu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alacağına inanç belirten Budakov, Azerbaycan ile Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yerini alan KKTC’nin, Türk dünyası ile ilişkilerini geliştirmesi için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Budakov, UBP ve AK Parti ile imzaladıkları anlaşmanın da bu açıdan büyük önem taşıdığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’yle gelecekteki ortak faaliyetlerin yol haritasını oluşturacağına vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da, KKTC’nin 40. yıl dönümünü kutladı, “tek millet 3 devlet” olarak partiler arası iş birliğini geliştirmek amacıyla imzalanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkeler arası ilişkileri geliştirmenin görevleri olduğunu belirten Ala, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için imzalanan ve geliştirilmesi hedeflenen mutabakatın; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsünün teyit edilmesi için uluslararası camiayı harekete geçirmesini de temenni etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ise, günü “tarihi” olarak niteledi, partiler arası mutabakatın önemine işaret etti.

Bugün burada “3 devlet tek millet” şiarlarına uygun olarak, partilerin gönül köprülerini daha da güçlendirecek, ülkeler arasındaki iş birliğini daha da üst seviyelere taşıyacak, tarihi ve uluslararası kurumsal bir antlaşmaya imza koymak için bulunduklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Partimizin kuruluşunun 48. yılını yaşadığımız bir döneme, Cumhuriyetimizin ilanının ise 40. yılını yaşadığımız günlere denk düşen bu antlaşma, aynı zamanda ülkemizde uluslararası nitelik taşıyan ilk partiler arası antlaşma olma özelliğini de taşıyor... Atılan bu imzalarla ‘3 devlet tek millet’ söylemimiz artık uluslararası yasal bir boyut da kazanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1915'lerle başlayan ve 1923'de cumhuriyetle taçlanan kurutuluş mücadelesi, Azerbaycan'ın 1918'de, 1990'larda ve 2020'de ortaya koyduğu bağımsızlık savaşları gibi bizler de 1963'te başlattığımız varoluş mücadelemizi 15 Kasım 1983'te Cumhuriyetimizi ilan ederek taçlandırdık.

Bugün toplum olarak başlattığımız mücadelemizi taçlandırdığımız cumhuriyetimizin 40. yılını kutluyoruz...

Anavatan Türkiye ile birlikte, İki devletli, çözüm vizyonumuzu ortaya koyduk ve yepyeni bir gelecek için yolculuğa başladık. Bu yeni vizyonun bir sonucu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan son 2 BM toplantılarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıyın çağrısı yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduk. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de söylediği gibi bayrağımızı Azerbaycan'da da dalgalandırdık. Özbekistan'da da dalgalandırdık. İnanıyorum ki bayrağımızı artık tüm Türk Devletlerinde dalgalandıracağız. Geçtiğimiz ay Azerbaycan'a bir ziyarette bulunduk. Bir devlet gibi karşılandık, saygı gördük, sevgi gördük, kardeşlik gördük. Azerbaycan'a yaptığımız ziyaretle Bakü'de ‘3 devlet tek millet’ söylemimiz bir kez daha teyit ettik. Devletlerimiz arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına bugüne kadar atılmış en büyük adımı attık. Bakü'de birçok Azerbaycanlı siyasetçi ve iş insanı ile görüştük ve Kıbrıs Türk halkının sesini oralarda da duyurduk. Kendilerine bu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum.”

Üstel, bu uluslararası anlaşmanın diğer Türk devletlerine de emsal teşkilat etmesini dileyerek tüm dünyaya “Bizim milletimiz birdir... Dünümüz bir, yarınımız birdir... Yolumuz birdir... Kaderimiz birdir...Acımız birdir. Sevincimiz birdir. Geçmişimiz birdir... Geleceğimiz de bir olacaktır...” diye haykırmak istediğini söyledi.



