Yeni aşı için girişim

Bakan Üstel, eldeki aşıların Mayıs ayında kullanılarak tüketileceğini anlatarak, yeni aşıların gelmesi için girişim yaptıklarını açıkladı



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR test sayılarının artırdığını ifade etti, “PCR test sayılarını 10 binlere çıkardım, ileri günlerde de 15 bine çıkaracağım” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda eleştirileri yanıtlayan bakan “imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştıklarını” söyledi.

Bakan olduğu günden beri herkesle istişare içinde olduğunu ve hekimlerin sorunlarıyla bire bir ilgilendiğini belirten Üstel, 2017 yılından beri çözülemeyen kadro sorununu bir ayda çözmüş olmalarının hata olamayacağını söyledi.

Üstel, dün kadroların gittiğini, ek mesai ücretlerinin kalanlarının da ileriki günlerde ödeneceğini belirtti.

Sağlıkta kadrolaşmanın 5 yıllık bir sorun olduğunu söyleyen Üstel “sağlıkta siyaset yapılmamasını” istedi.

Birikmiş ek mesailerin bir kısmının da ödendiğini anlatan Üstel, hekim sendikasının eylemi kaldırmayı kendi içinde konuştuğunu savundu.

AŞIDA SON DURUM: “YENİ AŞI İÇİN GİRİŞİM YAPTIK”

Eldeki aşıların Mayıs ayında kullanılarak tüketileceğini anlatan Üstel, yeni aşıların gelmesi için girişim yaptıklarını belirtti.

Aşının istedikleri hızda olmadığını ama sistemin çalıştığını anlatan Üstel, eldeki aşılar bitene kadar devam edeceklerini ifade etti.

Üstel, bugüne kadar 140 bin Türkiye’den, 20 bin Güney’den aşı geldiğini hatırlatarak, aşıların aksamadan gelmesi halinde bu sürecin hızlanabileceğini kaydetti.

Üstel, Astrazeneca aşısında 40 yaş üzerine indiklerini söyledi, söz konusu aşıya ilgi olmadığı için bu kararı aldıklarını dile getirdi.

“Astrazeneca kötü bir aşı değil, güvenilir bir aşıdır” diyen Üstel “Niye diğer aşıdan bize vermiyorsunuz” diye AB yetkililerine sorduğunu ancak yanıt alamadığını söyledi.

