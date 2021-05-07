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Pozitif vakalar artınca giderler de yükseldi

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Hayat Pahalılığı ödeneğinden elde edilen tasarrufla büyük bir açığın kapanacağını ancak pozitif vakaların artmasıyla giderlerin de arttığını söyledi

Pozitif vakalar artınca giderler de yükseldi

 
Mecliste konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den aktarılan kaynağın 226 milyon 528 bininin bütçeye girdiğini anlattı.
Ay sonundaki kaynak açıklarının sadece maaşlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Oğuz, ay sonuna denk geldiği için bu şekilde anlaşıldığını kaydetti. 
Maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını ifade eden Oğuz, tasarruf yapmak zorunda kalındığını anlattı. 
Hayat Pahalılığı ödeneğinden elde edilen tasarrufla büyük bir açığın kapanacağına dikkat çeken Oğuz, pozitif vakaların artmasıyla giderlerinde arttığını söyledi.
Otellerdeki karantina ve temaslı giderlerinin devam ettiğini anlatan Oğuz, vaka artışının ödenen rakamları da artırdığını söyledi. 
Bakan Oğuz Kasım 2020’ye ait ek mesailerin önceki gün ödendiğini ve 7 bin 57 kişiye toplam, 16 milyon, 261 bin, 926 TL, 02 kuruş brüt ödeme yapılığını belirtti. Oğuz ayrıca, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen bin 280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon, 591 bin, 125 TL Covid-19 desteği yapıldığını kaydetti.
Ercan’dan gelen gelirin 3 ayda 3 milyon TL olduğunu ifade eden Oğuz, havaalanıyla ilgili anlaşmalarda mücbir sebep maddesi olduğunu, pandeminin de bu kapsama girdiğini söyledi. 
 
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