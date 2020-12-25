Yedi üründe limitüstü bitki koruma tespit edildi

Tarım Dairesi 18-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ithal ürün ile 3 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.
İthal ürünlerden 34 numuneden 30 numunenin temiz olduğu tespit edilirken, 4 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Köşe Tic. Ltd.’e ait ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Mert Uluşan’a ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek. Köşe Tic. Ltd. ait pancar ve Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
Yerli ürünlerden ise 24 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.
Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait yeşil biber ve kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi. Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
|25 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|M.Hacı Ali İşl.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Mor Lahana
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Ayva
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Pancar
|Limit Üstü
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Şetar Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ankara
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şili Kırmızı Biber
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kırmızı Acı Biber
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma G.S
|Temiz
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Limit Üstü
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şili Kırmızı Biber
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Limit Üstü
|Cahide Kılıç
|İthal
|Pancar
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Muha Seb. Mey Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Muha Seb. Mey Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Helvasan
|İthal
|Susam
|Temiz
|Selahattin Kuş
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Ayhan Bilsin
|Bostancı
|Yeşil Biber
|Limit Üstü
|Ayhan Bilsin
|Bostancı
|Kapya Biber
|Limit Üstü
|Münevver İneci
|Yeşilırmak
|Sarma
|Temiz
|Cevdet Atalar
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|Hülya Kaygül
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|Barış Baş
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|Aytaç Özcezarlı
|İncirli
|Ispanak
|Temiz
|Kerim Korcan
|Türkmenköy
|Enginar
|Temiz
|Ali Deniz
|İncirli
|Golyandro
|Temiz
|Enver Yılmaz
|Gayretköy
|Ispanak
|Limit Üstü
|Mehmet Erdi İpek
|Gayretköy
|Marul
|Temiz
|Mehmet Erdi İpek
|Gayretköy
|Turp
|Temiz
|Hüseyin Muti
|Alsancak
|Domates
|Temiz
|Mehmet Öztay
|Edremit
|Patlıcan
|Temiz
|Hasan Benli
|Alsancak
|Salatalık
|Temiz
|Caner Safel
|Alsancak
|Taze Fasulye
|Temiz
|Hüseyin Muti
|Alsancak
|Acı Biber
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Turp
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Brokoli
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Pazı
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Ispanak
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Çiçek Lahanası
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Gulumbra
|Temiz