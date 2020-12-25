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Yedi üründe limitüstü bitki koruma tespit edildi

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İthal ürünlerden 34 numuneden 4 ithal üründe ve yerli ürünlerden ise 24 numuneden 3 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Yedi üründe limitüstü bitki koruma tespit edildi

Tarım Dairesi 18-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ithal ürün ile 3 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 34 numuneden 30 numunenin temiz olduğu tespit edilirken, 4 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Köşe Tic. Ltd.’e ait ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. 

Mert Uluşan’a ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek. Köşe Tic. Ltd. ait pancar ve Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Yerli ürünlerden ise 24 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Bostancı sakinlerinden Ayhan Bilsin’e ait yeşil biber ve kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi. Gayretköy sakini Enver Yılmaz’a ait ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
 

  25 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz
M.Hacı Ali İşl. İthal Soya Küsbesi Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Armut S.M Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Elma Stk Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Mor Lahana Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Ayva Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Armut Deveci Limit Üstü
Köşe Tic. Ltd İthal Pancar Limit Üstü
Holly Grains Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şili Kırmızı Biber Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
Mert Uluşan İthal Havuç Limit Üstü
Cahide Kılıç İthal Şili Kırmızı Biber Temiz
Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Limit Üstü
Cahide Kılıç İthal Pancar Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Muha Seb. Mey Ltd. İthal Elma Stk Temiz
Muha Seb. Mey Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Helvasan İthal Susam Temiz
Selahattin Kuş Mağusa Domates Temiz
Ayhan Bilsin Bostancı Yeşil Biber Limit Üstü
Ayhan Bilsin Bostancı Kapya Biber Limit Üstü
Münevver İneci Yeşilırmak Sarma Temiz
Cevdet Atalar Yeşilırmak Marul Temiz
Hülya Kaygül Yeşilırmak Marul Temiz
Barış Baş Yeşilırmak Marul Temiz
Aytaç Özcezarlı İncirli Ispanak Temiz
Kerim Korcan Türkmenköy Enginar Temiz
Ali Deniz İncirli Golyandro Temiz
Enver Yılmaz Gayretköy Ispanak Limit Üstü
Mehmet Erdi İpek Gayretköy Marul Temiz
Mehmet Erdi İpek Gayretköy Turp Temiz
Hüseyin Muti Alsancak Domates Temiz
Mehmet Öztay Edremit Patlıcan Temiz
Hasan Benli Alsancak Salatalık Temiz
Caner Safel Alsancak Taze Fasulye Temiz
Hüseyin Muti Alsancak Acı Biber Temiz
Bayur Tarım Haspolat Turp Temiz
Bayur Tarım Haspolat Brokoli Temiz
Bayur Tarım Haspolat Pazı Temiz
Bayur Tarım Haspolat Ispanak Temiz
Bayur Tarım Haspolat Çiçek Lahanası Temiz
Bayur Tarım Haspolat Gulumbra Temiz
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