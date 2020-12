Turizm sektöründen ‘can suyu’ olacak öneri

Turizmciler, yılbaşı döneminde 15 uçakla 2 bin 500 turistin getirilmesi için hükümete öneri sundu.

Öneriye göre yılbaşı haftasında çift PCR ile ülkeye gelecek olan turistler, Ercan havalimanından otellerin kendi araçlarıyla hiç kimseye temas etmeden transfer edilip otele yerleştirilecek.

Misafirler ve personel otelden çıkarılmayacak. Personeller, yılbaşı haftasının ardından 7 gün daha otelde kalacak.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, Başbakan, Sağlık Bakanı ve Turizm Bakanı’nın sunulan taslağı olumlu karşıladığını kaydetti.

Turhan, KKTC’deki otellerin birçoğunun batma noktasına geldiğini ifade ederek 20 bin çalışanın maaşlarını ödeme noktasında zorlandıklarını belirtti.

“Hiçbir şey halkımızın sağlığından daha önemli değil” diye konuşan Turhan, Otelciler Birliği olarak yılbaşı döneminde sınırlı sayıda misafiri yüzde yüz kontrollü bir şekilde ülkeye getirmek için bir taslak hazırladıklarını belirtti.

Hükümete bunu sunduklarını da ifade eden Turhan, taslak metnin hükümet ile tartışıldığını ifade etti.

Turhan, yılbaşı haftasında yapılacak charter operasyonlar için hükümete sundukları taslakta maksimum 15 uçak ve 2 bin 500 kişiyle sınırlandırılmış bir operasyon olduğunu söyledi.

Turhan, Başbakan, Sağlık Bakanı ve Turizm Bakanı’nın sunulan taslağı olumlu karşıladığını da kaydetti. Havalimanından otellerin kendi araçlarıyla hiç kimseye temas etmeden yolcuları transfer ederek otele yerleştirebileceklerini kaydeden Turhan, Türkiye’den gelen misafirlerin zaten çift PCR ile geldiklerini söyledi.

Turhan otelciler olarak bu tedbirlere ilave tedbir olarak misafirlerin otelden çıkarılmaması ve gerekirse bunun Güvenlik Kuvvetleri ile denetlenebilmesi noktasında talepleri olduğunu kaydetti.

Turhan şöyle devam etti:

“Personellerimizi de otellere yerleştirelim, onları da otel dışına çıkarmayalım” dedik. Personellerimiz yılbaşı haftasının ardından 7 gün daha otelde kalsın ve sonra otelden çıkaralım dedik. KKTC halkının sağlığı her şeyden önemli ama bir çarkı döndürebilmemiz için bu operasyonlara başlamamız gerek. Sağlık Bakanı Ali Pilli zaten her seferde charter operasyonlarından memnun olduğunu söylüyor. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan bir yol haritası çizmesini ve bu operasyonları ufak ufak da olsa başlatmasını istiyoruz” diye konuştu.

Turhan, yılbaşı haftasının sonrasında da kurulun izin vereceği sayıda charter uçuş ile bu operasyonlara devam etmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Nasıl üniversitelerde yüz yüze eğitim için bir takım adımlar atıldı bizim için de sağlık koşullarına uyarak bir takım adımlar atılmalı. Tüm bakanlar bu konuda hep pozitif yaklaşıyorlar ama çok geç kalmadan yılbaşı haftasını charter uçuşlarla gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün yarın kararın açıklanması gerek ki biz de bu operasyonları yapalım. Geçenlerde bir basın toplantısı yaptık. Orada da turizm ve yan sektörlerinin ne durumda olduğunu anlattık. Bizim bu turizm döngüsünü döndürmemiz gerek. Halkımızın sağlığını riske etmek istemiyoruz ancak biz de çarkın dönmesini istiyoruz.

Bu operasyonlar bizim için bir can suyu, hiç olmazsa bu operasyonları yaparak vergilerimizi olsun ödemek istiyoruz”