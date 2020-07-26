Yedi köyün kırsal kesim arsaları altyapı çalışmaları başladı

Haspolat, Vadili, Bostancı, Muratağa, Sandallar, Yeniceköy ve Yiğitler’in su, elektirik ve yol altyapılarının tamamlanması için çalışmaların başladığı bildirildi

İçişleri Bakanlığı, Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları kapsamında ihale süreçlerinin tamamlandığını, Haspolat, Vadili, Bostancı, Muratağa, Sandallar, Yeniceköy ve Yiğitler’in su, elektirik ve yol altyapılarının tamamlanması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, yıllardır altyapı eksikliklerinden dolayı ciddi mağduriyetler yaşayan kırsal kesim arsası hak sahiplerinin sıkıntılarının aşılması için çalışmaların adım adım ilerlediği kaydedildi.

Yedi köyde 85 kırsal kesim arsasına daha altyapı sağlayacak olan ihalenin tamamlandığı belirtilen açıklamada, Haspolat, Vadili, Bostancı, Sandallar ve Yeniceköy’ün yol altyapıları, Muratağa içme suyu ve Yiğitler Köyü elektirik alt yapılarının tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

İhalesi tamamlanan 7 köyün kırsal kesim altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ilk olarak çalışmalara Haspolat kırsal kesim arsalarından başlandığı kaydedilen açıklamada, Haspolat kırsal kesim arsaları yol asfaltlama çalışmaları kapsamında hafta sonu asfalt dökümü yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, çalışmalar tamamlandığında toplamda yedi köyün asfalt yol, elektrik ve su altyapıları kapsamında 85 haneye hizmet sağlanmış olacağı kaydedildi.