banner411
banner69
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
113 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
142 0
 
37 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
40 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
60 0
40 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
89 0
banner460

Güney'de vaka sayısı 1057'ye yükseldi

banner27

Güney'de vaka sayısı 1057'ye yükseldi

 Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 912  test sonuucnda 4 yeni vaka daha tespit edildi.

Son tespitlerle birlikte toplam vaka sayısı 1057 oldu.

Vakalardan ikisinin 17 Temmuz'da Hollanda'dan gelen bir çift olduklarrı, ve ilk testleri negatif çıkan çiftin, özel hastanede ikinci bir test yaptıklarında pozitif sonuç aldıkları belirtildi.

Vakalardan birinin temaslı takibinde olduğu bildirildi.

Dördüncü vakanın ise ameliyata hazırlanan bir hasta olduğu ve doktorunun talebi üzerine test yaptığı kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.