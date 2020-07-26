Güney'de vaka sayısı 1057'ye yükseldi

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 912 test sonuucnda 4 yeni vaka daha tespit edildi.

Son tespitlerle birlikte toplam vaka sayısı 1057 oldu.

Vakalardan ikisinin 17 Temmuz'da Hollanda'dan gelen bir çift olduklarrı, ve ilk testleri negatif çıkan çiftin, özel hastanede ikinci bir test yaptıklarında pozitif sonuç aldıkları belirtildi.

Vakalardan birinin temaslı takibinde olduğu bildirildi.

Dördüncü vakanın ise ameliyata hazırlanan bir hasta olduğu ve doktorunun talebi üzerine test yaptığı kaydedildi.