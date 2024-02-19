YDÜ’den Özbekistan’la işbirliği

YDÜ, Özbekistan’ın önde gelen devlet üniversitelerinden Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi ve Uluslararası İslami Bilimler Akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı

Dünyanın pek çok ülkesinden 150’nin üzerinde üniversite ve kurumla iş birliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası iş birliği ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bilimsel etki alanının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de güç katan iş birliklerinin son halkası Özbekistan oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, Özbekistan’ın önemli devlet üniversitelerinden Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi ve Özbekistan Uluslararası İslami Bilimler Akademisi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Özbekistan Uluslararası İslami Akademi Rektörü Prof. Dr. Gafurov Uygun Tolkinovich ve Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Iilhamjon Tukhtasinov’un imzaları ile yürürlüğe giren protokoller, kurumlar arası ilişkilerin yanında ülkeler arasında da ilişkilerin güçlendirilmesine de katkıda bulunmayı amaçlıyor. İmzalanan iş birliği protokolleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ile Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi ve Uluslararası İslami Bilimler Akademisi arasında öğretim üyeleri ve öğrencileri kapsayan değişim programları, çift diplomayı da içeren ortak eğitim programları düzenlenecek ve ortak bilimsel araştırmalar yürütülecek. Aynı zamanda ortak konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlenecek. Diğer yandan yayın ve diğer bilimsel çalışmalarda iş birliği yapılarak kütüphane olanakları da paylaşılacak.

İLK TEMASLAR ÖZBEKSİTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Özbekistan Uluslararası Kamu Vakfı ve Taşkent Devlet Şarkî Araştırmaları Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “3. Uluslararası Nevâî ve Doğu Rönesans” sempozyumuna davetli olarak katılmak üzere Özbekistan’da bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ghadir Golkarian, Yakın Doğu Üniversitesi ile iş birliği imzalayan üniversiteleri ziyaret ederek temaslarda bulundu. Toplantıda, Özbekistan Uluslararası İslami Akademi’yi rektör yardımcıları Doç. Dr. Zahidjon İslamov, Doç Dr. Zokirjon Ruziev, Doç. Dr. Nagiza Shoaliyeva ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Dr. Bakhodir Khujaev temsil etti.

Prof. Dr. Ghadir Golkarian’in Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi ile gerçekleştirdiği toplantıya ise Rektör Prof. Dr. Iilhamjon Tukhtasinov’un yanı sıra rektör yardımcıları Doç. Dr. Yusupov Otabek Yakubovich, Uluslararası İlişkiler müdürü Doç. Dr. Khusanboy Yuldashev katıldı.

İmzalanan iş birliği protokolünün sadece bilimsel alanlarda değil, kültürel etkileşim ve uluslararası dostluklar açısından da önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Özbekistan’ın önde gelen iki devlet üniversitesi olan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi ve Uluslararası İslami Bilimler Akademisi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği; bilgi ve deneyimlerimizi birleştirerek daha zengin bir akademik ortam yaratma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu protokol, sadece öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin kültürler arası etkileşimini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ortak projeler, değişim programları ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda da iş birliğimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

