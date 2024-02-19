Menekşeli ailesi çınarını kaybetti

Mağusa bölgesinin büyük köylerinden olan Mormenekşe sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mormenekşe köyünün büyük ve sevilen ailelerinden Menekşeli ailesinin çınarı Hüseyin Menekşeli bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllar Mormenekşe Kulübüne gerek futbolcu gerekse yönetici olarak hizmet veren Menekşeli köyde 'Efsane' olarak anılmaktaydı.

Ülke futbolumuzun başarılaroyla bilinen Mehmet ve Togay Menekşeli kardeşlerin babası olan Hüseyin Menekşeli uzun bir süreden beridir sağlık problemleriyle boğuşuyordu.