banner913
banner932
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
10 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
20 0
 
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
60 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
56 0
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
59 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
109 0
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
62 0
banner1012

Menekşeli ailesi çınarını kaybetti

banner974
Menekşeli ailesi çınarını kaybetti
banner971
Mağusa bölgesinin büyük köylerinden olan Mormenekşe sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mormenekşe köyünün büyük ve sevilen ailelerinden Menekşeli ailesinin çınarı Hüseyin Menekşeli bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Uzun yıllar Mormenekşe Kulübüne gerek futbolcu gerekse yönetici olarak hizmet veren Menekşeli köyde 'Efsane' olarak anılmaktaydı.
Ülke futbolumuzun başarılaroyla bilinen Mehmet ve Togay Menekşeli kardeşlerin babası olan Hüseyin Menekşeli uzun bir süreden beridir sağlık problemleriyle boğuşuyordu.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.