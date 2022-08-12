YDÜ’den GDO’lu ürünlerin tespitine kit katkısı

Tarım Bakanlığı, GDO ile mücadelede YDÜ’nün tasarladığı GDO Analiz Kiti’ni kullanacak





Yakın Doğu Üniversitesi’nde DESAM Araştırma Enstitüsü, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliği ile ARGE ve tasarım süreçleri tamamlanan GDO Analiz Kiti, ilk etapta KKTC’ye gelen sebze tohumlarının analizinde kullanılacak.

Gıda güvenliği ve halk sağlığının en önemli konularından biri olan genetiği değiştirilmiş ürünlerin (GDO) kullanımının denetlenmesi ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi önemli bir iş birliğine imza attı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, GDO ile mücadelede, Yakın Doğu Üniversitesi’de DESAM Araştırma Enstitüsü, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliği ile ARGE ve tasarım süreçleri tamamlanan GDO Analiz Kiti’ni kullanacak.

YDÜ Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile duyurulan iş birliği ile gıda tohumları, gıda ürünleri ve yemlerde ülkeye girişi yasak olan GDO’lu ürünlerin tespiti ve denetiminin daha etkili bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Özellikle pandemi döneminde hız verdikleri sağlık araştırmaları ve başta COVID-19 PCR Tanı ve Varyant Analiz kiti olmak üzere geliştirerek kullanıma sundukları ürünlerle YDÜ’de önemli bir tecrübe ve birikim oluştuğunu vurgulayan YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Edindiğimiz bu birikim, farklı alanlarda, ülkemiz ve toplumumuz için geliştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız yeni projelere de kaynaklık ediyor” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Başta COVID-19 PCR Laboratuvarı, Kit Üretim Laboratuvarı, Genom Analiz Laboratuvarı olmak üzere sahip olduğumuz yüksek teknolojiye dayalı olanaklar ve bu laboratuvarlarda çalışan, alanlarında son derece yetkin kadrolarımızla araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. Son olarak ARGE ve tasarım süreçlerini tamamladığımız GDO Analiz Kiti de toplum sağlığı açısından ülkemiz için çok önemli kazanımlar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak YDÜ’nün yürüttüğü çalışmaları ve geliştirdikleri kitleri yakından takip ettiklerini söyleyen Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci de, “Özellikle gıda güvenliği, bakanlığımız, ülkemiz ve insanımız için büyük bir önem arz ediyor. GDO da gıda güvenliği açısından en önemli konulardan biridir” dedi.

Mevcut yasalar içerisinde GDO kullanımı ile ilgili pek çok atıf bulunduğunu söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, “GDO’lu tohumların ve bu tohumlardan elde edilen ürünlerin KKTC’ye girişi kesinlikle yasaktır. Bu nedenle tohum ithalatlarında ürünlerin sertifikalarının yanı sıra GDO’suz olduklarını gösteren bir rapor da istiyoruz. Aynı şekilde ülkeye giren yemler için de aynı süreci işletiyoruz. Ancak gerekli denetimleri ve kontrolleri yapabilmek için bu ürünlerden alınan örneklerin ülkemizde analiz edilebilmesi hayati önem taşıyor. YDÜ’nün geliştirdiği GDO Analiz Kiti ile bu analizleri ülkemizde yapabilecek olmak büyük bir aşamadır” değerlendirmesini yaptı.

Bir yıl önce kurulan YDÜ Ziraat Fakültesi’nin Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri ile eğitim verdiğini söyleyen YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ise, “Fakültemizin öncelikleri arasında kırsal tarım, yerel tarım, yerel tohumların değerlendirilmesi, gıda sağlığı, permakültür, iyi tarım uygulamaları gibi alanlar öne çıkıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’mızla birlikte GDO ile mücadelede iş birliği içerisinde yürüteceğimiz bu proje fakültemizin öncelikli hedefleri ile birebir örtüşüyor” değerlendirmesini yaptı. GDO Analizlerinin YDÜ bünyesinde faaliyet gösteren DESAM Araştırma Enstitüsü Laboratuvarlarında gerçekleştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Özden, “Sonuçları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte şeffaf bir şekilde kamuoyu ile de paylaşacağız” dedi.

Fakülte bünyesinde özellikle hayvansal gıdalarda gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda teknolojisi alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Beyza Ulusoy, “Son yıllarda oldukça yaygınlaşan genetiği değiştirilmiş ürünler (GDO) konusunda tüketiciler oldukça endişeli ve tepkili. Gıda güvenliği ve halk sağlığı GDO’nun kullanımı çok iyi denetlenmeli ve regüle edilmeli. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği GDO Analiz Kiti, halk sağlığı açısından KKTC’de önemli bir dönüm noktası olacak” değerlendirmesini yaptı.

Özellikle COVID-19 sürecinde, başta PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti olmak üzere geliştirdikleri pek çok proje ve ürünle önemli bir tecrübe ve birikim kazandıklarını vurgulayan YDÜ Kit Üretim Laboratuvarı sorumlularından Dr. Gülten Tuncel de, “Geliştirdiğimiz GDO Analiz Kiti ile hedefimiz; tüm gıda ürünleri, yem ve tohumlarda yapılan genetik değişimlerin tespitini yapmak” ifadesini kullandı.

