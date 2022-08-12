“Arıklı statükonun bekçisi”

Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle dün grev yapıldı. Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Bakan Arıklı'yı statükonun bekçisi olmakla suçladı







Kamuda örgütlü 4 sendika Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle dün birimde bir günlük uyarı grevine gitti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde açıklama yapan sendika yetkilileri, eylemlerinin bugün de devam edeceğini bildirdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde personel eksikliğinden kaynaklı işlerin olması gerektiği gibi ilerleyememesi, halkın eziyet çekmesi ve bu nedenle çalışan ile halkın karşı karşıya getirilmesi nedeniyle toplandıklarını belirtti.

“Memlekette tek statükocu olmayan bakanlığın önünde toplandık kendi tabiri doğrultusunda…” diyen Serdaroğlu, sendikaların haklı mücadelelerini haksız duruma düşürücü ifadelerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenen Serdaroğlu, Trafik Dairesi’nde işlerin yürümediğini bile bile bir personelin daireden alınarak, Posta Dairesi’ne gönderildiğini savundu. Trafik Dairesi Müdürünün yazdığı yazı ile personeli geri istediğini, Posta Dairesi Müdürünün de buna onay verdiğini öne süren Serdaroğlu, Posta Dairesi Müdürünün bir gün sonra yazısını değiştirdiğini, personele Posta Dairesi’nde ihtiyaç olduğunu yazdığını ileri sürdü. İstihdam yerleri farklı olan ancak 3 yıldır Trafik Dairesi’nde çalışan 3 kişinin ise, yerlerine iş gücü getirilmeden farklı dairelere gönderildiğini iddia eden Serdaroğlu, bu iki konuda Bakan Arıklı’dan açıklama istedi.

Serdaroğlu, Bakan Arıklı'yı statükonun bekçisi olmakla suçlayarak usandıysa bırakıp gitmesi gerektiğini savundu.

-“Biz kimsenin yanında değiliz”

“Biz kimsenin yanında değiliz” diyen Serdaroğlu, yanlış yapanın her zaman karşısında olduklarını kaydetti ve “sağ sendika, sol sendika” söylemlerini de eleştirdi. Dün Bakan Arıklı’nın “devletin battığını ilan ettiğini” savunan Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda açıklama yapmasını istedi.

