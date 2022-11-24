“YDÜ’deki sanat atmosferi çok etkileyici”

“I. Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022”da ödül alan 33 ülkeden 56 eseri bir araya getiren fotoğraf sergisi, YDÜ’de açıldı. Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Mgenashvili, YDÜ’de yaşanan sanat atmosferini çok etkileyici bulduğunu vurguladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen ve 33 ülkeden 56 ödüllü fotoğrafı bir araya getiren “I.Uluslararası Çoklu Fotoğraf Yarışması FOTOMAN 2022” sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmada, ödül ve sergileme hakkı kazanan sanatçıların eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından fotoğrafseverlerle buluşturuldu. 33 farklı ülke fotoğrafçısının 56 ödüllü fotoğrafının yer aldığı sergi, 19 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonunda ödüllü fotoğrafları bir araya getiren serginin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bilim ve sanatı merkezine alan güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.Şanlıdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bölgenin ve dünyanın en önemli bilim ve sanat merkezine dönüştürme hedefiyle hız kesmeden çalıştıklarını söyledi.Londra merkezli Times Higher Education’ın yayımladığı “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nın alan sıralamalarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak 6 kategoride yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilgisayar Bilimleri’nde dünyada 151-175 bandında, Türkiye’de birinci; Mühendislik alanında dünyada 176-200 bandında, Türkiye’de ikinci; Eğitim alanında dünyada 401-500 bandında, Türkiye’de beşinci; Klinik ve Sağlık alanında dünyada 501-600 bandında, Türkiye’de üçüncü; Yaşam Bilimleri alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de üçüncü ve Sosyal Bilimler alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de altıncı sırada yer aldık. İşte bu başarı, bu hedefe olan inancımızın ve bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.Gürcistan Fotoğrafçılar Birliği Salon Başkanı Nino Mgenashvili de Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Mgenashvili, “Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere üniversite yönetimine, bu güzel serginin açılışını gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve düzenlenen sergilerle sanatla iç içe bir hayat olduğunu gözlemlediğini söyleyen Nino Mgenashvili, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yaşanan sanat atmosferini çok etkileyici bulduğunu vurguladı.