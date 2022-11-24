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Asya Kaplan Sineği vatandaşı endişelendiriyor

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Belediye önlemini alsın lütfen, yoksa çoğalacak ve çeşitli hastalıklara sebep olacaklar

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Asya Kaplan Sineği vatandaşı endişelendiriyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, uzmanlar tarafından bulaşıcı hastalık taşıyıcı olarak görülen Asya Kaplan Sineği’nin Güney Kıbrıs’tan sonra Kuzey Kıbrıs’ta da görüldüğü haberleri sonrasında çevreyi daha dikkatli incelmeye başladıklarını belirterek geçtiğimiz gün fotoğrafta görülen Asya Kaplan Sineği ile karşılaştıklarını ifade ettiler.
Bize kuzey sahil şeridi yerleşim yerlerinden olan Esentepe’den ulaşan vatandaşlarımız “Evet meşhur Asya Kaplan Sineğiyle Esentepe de karşılaştık. Umarız çok fazla üremeden yetkililer gerekeni yaparlar” diyerek bize gönderdikleri fotoğraflarla iddialarını doğruladılar.
Fotoğrafta görülen Asya Kaplan sineğini Esentepe civarında birkaç yerde gördüklerini ifade eden bölge sakinleri “Belediye önlemini alsın lütfen, yoksa çoğalacak ve çeşitli hastalıklara sebep olacaklar” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
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