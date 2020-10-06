YDÜ, ücretsiz acil servis hizmetlerini uzattı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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YDÜ, ücretsiz acil servis hizmetlerini uzattı

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YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz olarak verilen tüm acil servis hizmetlerinin süresi 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı

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YDÜ, ücretsiz acil servis hizmetlerini uzattı
 
 
 
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti; devlet hastanelerinin yükünü hafifletme amacı ile 13 Eylül’de başlatılan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ndeki ücretsiz acil servis uygulamasının, 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılması yönünde karar aldı.
Yaşanan salgın nedeni ile devlet hastaneleri üzerindeki yükün azaltılması, halkın sağlık konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması, oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarına hızlı müdahale edilebilmesi ve bu zor günlerin dayanışma içinde aşılabilmesi amacıyla 13 Eylül 2020 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran hastalara, ayaktan acil servis hizmetlerinin yeniden ücretsiz verilmeye başlandığı bildirilmişti.
DOKTOR MUAYENESİ, LABORATUVAR TETKİKLERİ, GÖRÜNTÜLEME VE ACİL SERVİS MÜŞAHADESİ ÜCRETSİZ
Her iki hastanenin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bildiriye göre Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servislerine başvuran hastalar doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme ve acil servis müşahadesi gibi ayaktan aldıkları hizmetlerden ücretsiz yararalanmaktadır.
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından bugün alınan kararla ücretsiz acil servis uygulaması hizmetlerinin 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
2020 Şubat ayında devlet hastanesinde meydana gelen yangın, sonrasında ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs vakaları nedeni ile halkın sağlığına ilişkin herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçmek amacıyla acil servis hizmetleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz uygulanmıştı. 
 
 
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