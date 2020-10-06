Çevreye bırakılan molozlar, doğayı bozuyor

Ayaklı Gazete’ye bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, bazı kendini bilmezlerin yaptıkları çevre kirliliği nedeniyle şehrin kötü görüntülere sahne olduğunu ifade ettiler.



Özellikle inşaat yapılan apartmanların veya tamirat yapılan yerlerde molozların boş arazilere bırakıldığını ifade eden çevre duyarlısı vatandaşlarımız, inşaatların yapıldığı bölgelerin bu şekilde kirletildiği için ortaya çok çirkin görüntüler çıktığını söylediler.

Bu konuda Mağusa Belediyesi’nin de yeterli denetimi yapmadığını savunan çevre dostu vatandaşlarımız, “Bir inşaatta ortaya çıkan molozların boş arazilere bırakılmasına Belediyenin izin vermemesi gerekir. Ya belediyenin inşaata bırakacağı konteynere ya da inşaattaki müteahhit firmanın sağlayacağı konteynere bu molozlar atılması gerekir” diye konuştular.

Çevreye bırakılan bu molozların uzun süreli olarak çevrede kalması sonucunda doğal ortamın bozulduğunu savunan çevreci vatandaşlarımız, bu bırakılan molozlar nedeniyle birçok canlının yuvasının bozulduğunu ve bu nedenle doğal dengenin de bozulduğunu sözlerine eklediler.

