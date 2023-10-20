YDÜ, “Tercih Edilen Hastaneler” listesinde

Washington DC merkezli Diplomatik Konsey, YDÜ Hastanesi’ni “Tercih Edilen Hastaneler” listesine dahil etti

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde özel danışman statüsü bulunan Washington DC merkezli Diplomatik Konsey, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni “Tercih Edilen Hastaneler” listesine dahil ederek dünyadaki tüm üyelerine, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri “üstün kalite standartlarına sahip bir sağlık merkezi” olarak önerdi.

Dünyaya yön veren diplomat ve iş insanlarını bir araya getiren önemli düşünce kuruluşlarından Washington DC merkezli Diplomatik Konsey, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni, “Tercih Edilen Hastaneler” listesine dahil ettiğini dünyadaki tüm üyelerine duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bir sivil toplum kuruluşuna verilen en üst statü olan, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) özel danışmanı statüsüne sahip olan Diplomatik Konsey, BM oturumlarına katılma ve uluslararası konferans ve etkinliklerinde yazılı ve sözlü açıklama yapma hakkına sahip olan az sayıdaki kuruluştan biri.

Düşünce kuruluşu, dünyaya yayılan geniş bir iş ağı ve bir hayır kurumu özelliklerini tek bir organizasyonda bir araya getiren Diplomatik Konsey’in diploması ve iş dünyasından bütün dünyaya yayılan geniş bir üye ağı bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni “Tercih Edilen Sağlık Hastaneler” listesine dahil ettiğini açıklayan Diplomatik Konsey, böylelikle dünyadaki tüm üyelerine, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri “üstün kalit standartlarına sahip bir sağlık merkezi” olarak önerdi.

“Tercih Edilen Hastaneler” listesine dahil olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bu kararla birlikte Diplomatik Konsey’in doğal üyesi statüsüne de sahip oldu.

Kısa süre önce, dünyanın sağlık alanındaki en önemli akreditasyon kurumlarından Almanya merkezli Temos International’ın denetiminden geçerek “Quality In Medical Care, Tıbbi Bakımda Kalite” akreditasyonu aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Washington DC merkezli Diplomatik Konsey’in ‘Tercih Edilen Hastaneler’ listesine dahil olmamız da tescillenen yüksek hizmet kalitemizin bir sonucu” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin; sahip olduğu son teknolojik donanım, yetkin hekim kadrosu, uzman personel yapısı ve sahip olduğu tüm olanaklarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dünya standartlarında sağlık hizmeti verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yenen, “Hizmet kalitemiz ve adanın güzelliklerinin bir araya gelmesi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden birine dönüştürüyor. Washington DC merkezli Diplomatik Konsey’in aldığı bu karar da hastanemizin sahip olduğu potansiyeli gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.

