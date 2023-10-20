Bebek katilleri!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 günde 3 bin 785 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin bin 524'ü çocuk, bini de kadın



Çünkü Gazze’de Filistinli masum bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hatta hastanede tedavi gören insanların başına her gün İsrail bombaları yağıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin

Kudra, ölen 3 bin 785 kişiden 1524’ünün çocuk 1000’inin ise kadın olduğunu aktardı.

İsrail’in saldırılarında yaralanan kişi sayısının 12 bin 493 olduğunu belirten Kudra, yaralılardan 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğunu ifade etti.



​ 7 Ekim 2023’te başlayan Hamas-İsrail savaşı çığrından çıktı... İsrail Başbakanı Netanyahu yüzünden insanlık hem ölüyor, hem ağlıyor...Çünkü Gazze’de Filistinli masum bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hatta hastanede tedavi gören insanların başına her gün İsrail bombaları yağıyor.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.Kudra, ölen 3 bin 785 kişiden 1524’ünün çocuk 1000’inin ise kadın olduğunu aktardı.İsrail’in saldırılarında yaralanan kişi sayısının 12 bin 493 olduğunu belirten Kudra, yaralılardan 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğunu ifade etti.