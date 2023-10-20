banner913
banner932
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
15 0
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
11 0
 
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
11 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
17 0
Neymar kötü sakatlandı
Neymar kötü sakatlandı
14 0
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
13 0
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
18 0
banner964

Bebek katilleri!

banner476

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 günde 3 bin 785 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin bin 524'ü çocuk, bini de kadın

banner974
Bebek katilleri!
banner971
7 Ekim 2023’te başlayan Hamas-İsrail savaşı çığrından çıktı... İsrail Başbakanı Netanyahu yüzünden insanlık hem ölüyor, hem ağlıyor...
Çünkü Gazze’de Filistinli masum bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hatta hastanede tedavi gören insanların başına her gün İsrail bombaları yağıyor. 
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Kudra, ölen 3 bin 785 kişiden 1524’ünün çocuk 1000’inin ise kadın olduğunu aktardı.
İsrail’in saldırılarında yaralanan kişi sayısının 12 bin 493 olduğunu belirten Kudra, yaralılardan 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğunu ifade etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.