“Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ve “Kampüste Yaşam Fotoğraf Sergisi”, Meclis Başkanı Töre ve Başbakan Üstel’in katılımı ile YDÜ'de açıldı. KKTC'de sanatın ve sanat eserlerinin en yoğun olarak bulunduğu yerin YDÜ olduğunu belirten Üstel, "YDÜ'nün uluslararası başarıları, KKTC’nin gururudur” ifadelerini kullandı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin ödüllü akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımı ile Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Yükseltme Töreni’nin ardından gerçekleştirilen açılışta, “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışmasının kazanan eserlerinin sergilendiği “Kampüste Yaşam Fotoğraf Sergisi”nin açılışı da yapıldı. Yarışmada dereceye giren isimler, Başbakan Ünal Üstel’in elinden aldı.12 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergilerde; “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” resim, heykel, seramik ve baskı resimlerden oluşan 50 eseri; “Kampüste Yaşam Fotoğraf Sergisi” ise “İnsan ve Yaşam”, “Doğal Hayat”, “Sanat” ve “Çevre ve Mimari Yapılar” temalarıyla yarışan 42 eseri sanatseverlerle buluşturdu.Konuşmaların ardından “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışmasındaki jüri üyelerine teşekkür belgesi de takdim edildi.Kampüste Yaşam fotoğraf yarışmasında; “Sazlıklardan Havalanan” adlı fotoğrafıyla birincilik ödülü Emircan Öndoğan’a, “Architectral Activity İn Neu Amphi” adlı fotoğrafıyla ikincilik ödülü Shabnam Golkarian Özdaş’a, “İnovasyon” adlı fotoğrafıyla üçüncülük ödülü Tuana Özer’e ve “Dansçılar” adlı fotoğrafıyla Jüri Özel Ödülü Sinem Akın Kılınç’a verildi. Kazanan yarışmacıların ödülleri Başbakan Ünal Üstel tarafından verildi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren sanata ve sanatçıya verdiği değerle, sadece bilimin değil, aynı zamanda estetik ve duygunun da ön planda olduğu bir eğitim anlayışını benimsediğini belirten Başbakan Ünal Üstel, “Sanat ve bilimin buluşma noktası olan bu ortamda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde sergilenen eserler arasında konuşmak beni son derece mutlu ediyor” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sanatın ve sanat eserlerinin en yoğun olarak bulunduğu yerin Yakın Doğu Üniversitesi olduğunu belirten Başbakan Üstel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ‘Genç Üniversite Sıralaması’nda dünya genelinde 139’uncu sırada yer alması; KKTC’de birinci, Türkiye genelinde ise en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldı. Tüm bu başarılar KKTC’nin gururudur” dedi.Konuşmasına, gün içerisinde gerçekleşen Akademik Yükseltme Töreni’ne değinerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Londra merkezli Times Higher Education tarafından yayımlanan “Genç Üniversiteler Sıralaması 2024”te dünya genelinde 139’uncu sırada yer aldığını hatırlatarak, “Bu başarıyla Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi ünvanımızı perçinlerken Türkiye genelinde de en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldık. Bu sonuçların, bilimsel üretkenliğimizin dünya genelinde görünürlüğünü ortaya koyma adına son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir bilim ve sanat merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Açılışını yaptığımız sergilerimiz resimden, heykel, vitray, seramik, baskı resim ve fotoğrafa kadar çok geniş bir zenginliğe sahip. Bu kıymetli eserlerin, sanatseverlerle buluşturulması olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.Günlük yaşamın yoğunluğunda ve zorluklarında sanatın, yaşamı anlamlı kılan ve karanlık noktaları aydınlatan bir ışık olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç de, “Varlığımızı aşan ve kapsayan koşullar karşısında bize iyi gelecek bir şansımız var; o da sanattır. Sanat, yaşamımızı anlamlı hale getirir, yoğunlaştırır ve karanlık noktalarını aydınlatır” dedi.Aygenç, “Yakın Doğu’nun imzasını taşıyan sergiler ve kurulan müzeler, toplumu sanatla bir araya getirerek kültürünü geliştirmeyi ve ülkenin geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan bir zeka ve vizyonun ürünüdür” ifadelerini kullandı.