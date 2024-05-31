İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu

İsrail, Gazze'de Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi





Ordunun çekilmesinin ardından Filistinlilerin kamptaki bir okula sığındığı, İsrail ordusunun da söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı aktarıldı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edilirken, herhangi bir sayı belirtilmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Bölge sakinleri saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde barınan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildiğini söyledi.Ordunun çekilmesinin ardından Filistinlilerin kamptaki bir okula sığındığı, İsrail ordusunun da söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı aktarıldı.Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edilirken, herhangi bir sayı belirtilmedi.