YDÜ en iyiler listesinde

YDÜ, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index’e göre dünyanın en iyi 96’ıncı, Avrupa’nın ise en iyi 14’üncü özel üniversitesi olurken, en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer aldı

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index’in 218 ülkeden yaklaşık 1,4 milyon bilim insanı ve 17 bin 827 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024” listesinde Yakın Doğu Üniversitesi, en iyi ilk beş Türk üniversitesinden biri oldu. Yakın Doğu Üniversitesi sıralamada; Hacettepe, Koç, İTÜ ve ODTÜ üniversiteleri ile birlikte en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer alırken, vakıf üniversiteleri arasında ise Koç Üniversitesi ile ilk ikide gösterildi.

Üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği listede, Yakın Doğu Üniversitesi sadece kurumsal sıralamaya değil bilim insanı sıralamasına da damga vurdu. Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son altı yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10 index kriterlerinin yıllık, altı yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu.

AD Scientific Index’in hazırladığı sıralamada Yakın Doğu Üniversitesi, Toplam H index puanına göre en iyi üniversiteler sıralamasında dünyada 763’üncü, Avrupa’da ise 318’inci sırada yer aldı. Son altı yıllık performansa göre ise en iyi üniversiteler sıralamasında dünyada 646’ıncı sırada, Avrupa’da ise 259’uncu sırada yer aldı.

Devlet üniversiteleri dışarıda bırakıldığında ise Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index tarafından dünyanın en iyi 96’ıncı, Avrupa’nın ise en iyi 14’üncü özel üniversitesi olarak gösterildi.

Dünyanın en iyi ilk 500 bilim insanından üçü Yakın Doğu Üniversitesi’nde!

Türkiye genelinde en iyi ilk beş, vakıf üniversitelerinde ise en iyi ilk iki üniversite arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi unvanıyla ülkenin en iyi akademisyenlerine de ev sahipliği yapıyor. KKTC’nin en iyi akademisyenlerinin sıralandığı listede; ilk dört sırayı Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri aldı. Diğer yandan ülkedeki en iyi ilk 10 akademisyenden 9’u; ilk 20 akademisyenden 14’ü çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürüyor.

AD Scientific Index’in en iyi bilim insanları sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nden 184 isim yer alırken, bunlardan altı isim dünya sıralamasında en iyi yüzde 3’lük dilimde; 22’si en iyi yüzde 10’luk dilimde; 37’si ise en iyi yüzde 20’lik dilimde yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’den, en iyi akademisyenler sırlamasında yüzde 3’lük dilime giren isimler Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, Prof. Dr. Sercan Şen, Prof. Dr. Kerem Cankoçak, Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Fadi Al-Turjman ve Yrd. Doç. Dr. Hijaz Ahmad yer alıyor. Bu isimlerden KKTC’nin en iyi ilk üç akademisyeni olarak gösterilen Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, Prof. Dr. Sercan Şen ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak ise aynı zamanda dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında da yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, pek çok yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından 2023’te yayımlanan bütün sıralamalarda KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak Türkiye’nin de sayılı üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel,

“Dünya üniversiteler sıralamalarında edindiğimiz saygın yer; 40’ı aşan araştırma merkezimiz, uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz desteklerle sistemli bir şekilde artırdığımız bilimsel verimliliğimizin bir sonucu olarak, sahip olduğumuz vizyonu en güçlü şekilde hayata geçirdiğimizin bir göstergesidir” dedi. Prof. Dr. Günsel, “Adımızı dünya biliminin en önemli kurumları arasında yükseltirken, ülkemizin adını da büyük bir gururla dünya sahnesinde duyurmaya devam ediyoruz. Diğer yandan bilimsel araştırmalarımızı, toplumun hayat kalitesini artıracak ve pek çok alanda mevcut uygulamaları iyileştirecek ürünlere dönüştürerek çok önemli bir rol daha üstleniyoruz” ifadesini kullandı.

Dünyanın önde gelen tüm yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyi, Türkiye genelinde ise en iyi birkaç üniversitesinden biri olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024” sıralamasının da bunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

143 ülkeden 27 bine yakın öğrencisi olan YDÜ’nün uluslararası bir üniversite olarak küresel bir vizyona sahip olduğunu söyleyen Şanlıdağ, “Yetkin akademisyenlerimiz ile bilim, sanat ve teknolojide fark yaratan araştırma ve projelerimizle sürdürülebilir bir şekilde dünyanın en iyileri arasındaki yerimizi sağlamlaştırmak için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

