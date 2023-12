YDÜ, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu

ODTÜ URAP “Dünya Üniversiteler Sıralaması” açıklandı. Türkiye genelinde en iyi ilk 10 üniversite arasında yer alan YDÜ, Koç Üniversitesi ile birlikte en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, “2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nı açıkladı.

Dünya genelinde 3,000 üniversiteyi değerlendiren URAP’ın listesinde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 119 üniversite yer aldı. Sıralamada, Kıbrıs genelinde en iyi üniversite olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde de ilk 10 üniversite arasında yer aldı. Geçen yıla kıyasla dünya genelinde 112 basamak yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, aynı çalışmada vakıf üniversiteleri arasında da Koç Üniversitesi ile birlikte en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterildi.

Üniversiteleri, bilimsel üretkenlik ve akademik kalitelerine göre sıralamayı amaçlayan ODTÜ URAP, araştırmasında makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliğinden oluşan altı kriteri baz aldı. Dünya genelinde 3,500 üniversitenin değerlendirildiği çalışmada en yüksek puanı alan 3,000 üniversite “2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda kendilerine yer buldu.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE GENELİNDE İLK 10 ÜNİVERSİTE ARASINDA

ODTÜ Urap’ın açıkladığı sıralamada, dünya genelinde 3,000 üniversite yer alırken Türkiye ve KKTC’den de 119 üniversite yer aldı. Türk üniversiteleri arasında ilk 10 sırayı ise Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi aynı zamanda Koç Üniversitesi ile birlikte Türkiye genelinde ilk 10’a giren iki vakıf üniversitesinden biri oldu!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın açıkladığı “2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak Türkiye genelinde en iyi ilk 10’da yer almaktan duyduğu gurur ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu sonuç, üniversitemizde istikrarlı ve sistemli bir şekilde yürüttüğümüz bilimsel araştırma ve projelerin niteliğini teyit etmesi açısından büyük bir değere sahip” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ODTÜ URAP’ın yayımladığı sıralamanın yanı sıra The Times Higher Education, AD Scientific Index, ShanghaiRanking, US News & World Report gibi pek çok referans kurumun yayımladığı sıralamalarda da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir eğitim adasına dönüşmesine öncülük ederken, 143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrenciye sahip bir uluslararası üniversite olarak dünya bilimine önemli katkılar sunmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Sahip oldukları bilimsel üretkenliğine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı açıklamada, her yıl binin üzerinde ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ve güçlü akademisyen kadrosu ile yılda 1.700 bilimsel yayına ulaştıklarını vurgulayarak bu başarının bir tesadüf olmadığını söyledi. “Dünya genelinde pek çok kurumla geliştirdiğimiz iş birlikleri, farklı uzmanlıklıkları aynı potada birleştirdiğimiz multidisipliner bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren araştırma merkezlerimiz, yenilikçi teknolojilerin geleneksel alanlara entegre edilmesini sağlama amacı taşıyan bir vizyonla sürdürdüğümüz araştırma ve projelerimiz ulaştığımız bu başarıda belirleyici bir role sahip” değerlendirmesini yaptı.

“Yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir gurur duyduğum akademisyenlerimizin ulaştığımız bu başarıda emekleri ve payları çok büyük” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Özverili bir şekilde yürüttükleri nitelikli araştırmaları ile bilimin her alanına büyük katkılar sağlayan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bütün meslektaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi