“İklim değişikliğinin ciddiyetini görmeliyiz”

3. Uluslararası Akdeniz Ülkelerinde Su Sorunları ve 6. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin Gönyeli-Alayköy Belediyesi katkıları ile düzenlediği 3. Uluslararası Akdeniz Ülkelerinde Su Sorunları (3rd International Conference of WPMC) ve 6. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi (6th International Conference on NRSEM) konferanslarına, 13 davetli konuşmacı ile 27 ülke ve 50 üniversiteden 300 bilim insanı katıldı. Açılış ve kapanış seremonileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen Uluslararası konferansların sonuçları, günümüzün en önemli gündemlerinden olan sürdürülebilir çevre konusunda geliştirilecek politikalara rehberlik edecek.

İki gün süren Uluslararası su ve çevre konferansların da, başta Akdeniz bölgesi olmak üzere dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde su ile ilgili sorunları ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili güncel konular ele alındı. Konferans boyunca Çin, Türkiye, İran, Polonya, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Tunus, Hindistan, Fransa, Fas, Hırvatistan, Cezayir, Nijerya, İsveç, Avusturya, Finlandiya, Etiyopya, Endonezya, Irak, Japonya, Bangladeş, Libya, ABD, İngiltere ve KKTC’den bilim insanları, konuyla ilgili çalışmalarını sundu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Göreve geldikleri günden itibaren temel yönetim felsefelerinin bilimin yol göstericiliğine güvenmek olduğunu vurgulayarak, biliminin ışığında hareket ettiklerinin altını çizdi. Başkan Amcaoğlu, enerjiden, atık yönetime, trafikten ulaşıma kadar pek çok alanda, teknoloji kullanımı ile verimliliği artıracak projeler geliştirmek üzere Üniversitelerle işbirliği yaptıklarını ve bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi ile de iş birliği protokolüne imza koyduklarını söyledi.

Sürdürülebilir çevre yönetiminin en önemli alanlarından birinin su yönetimi olduğunu belirten Amcaoğlu, “Günümüzde enerji konusunda yaşanan sıkıntıyı geçmişte su konusunda da yaşamıştık. Türkiye Cumhuriyeti’nin, suyu deniz altından KKTC’ye getirmesi ile yıllardır çözüm bekleyen sorunlar son buldu. Bu suyun verimli bir şekilde yönetilmesi ise bizler için önemli bir sorumluluktur” dedi. “Bölgemizde neredeyse yüzde 40 oranında bir su kaçağımız var. Suyu etkili bir şekilde yönetemiyoruz ve ciddi bir kaçak sorunu yaşıyoruz. Doğru su yönetimi kritik bir öneme sahip” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine de dikkat çeken Hüseyin Amcaoğlu, “İklim değişikliği, günümüzde karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun ciddiyetini görmeli ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Belediye olarak, bilim insanlarından oluşan İklim Değişikliği Adaptasyon Merkezi’ni kurduk ve bu çerçevede bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, ortak bir yol haritası oluşturarak, iklim değişikliği sorununun üstesinden gelme konusunda somut adımlar atmaya başladık. Amacımız, bu çabalarımızın diğer kurumlar ve topluluklar için de örnek teşkil etmesidir” dedi.

Su ve enerji gibi hayati unsurları kapsayan doğal kaynakların, yaşamın sürdürülmesinde ve çevresel dengenin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığına değinen Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ise, bu kaynakların yönetimi ve korunmasının, toplumların ve ekosistemlerin refahı için zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi’nin çevre ve doğal kaynaklar alanlarındaki çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Hep birlikte çevremizi korumak için tedbir almaya çalışıyoruz. Bu güzel adayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre olarak bırakmalıyız” dedi.

Çevre ile ilgili yapılan çalışmalarda küresel çatışmalar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas olan dünyamızın geleceğidir. Bu yüzden bu konuya özen göstermeliyiz. Bireysel çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmek yerine, küresel çözümler aramalıyız” ifadelerini kullandı.

Konferansların kapanışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımın her ülkenin temelini oluşturan kilit sektörlerden biri olduğuna vurgu yaptığı kapanış konuşmasında, “Su, doğal kaynaklar ve çevre yönetimi konuları, tarımın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir” dedi.