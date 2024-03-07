Mega zengin sayısı patladı

Türkiye'de geçtiğimiz yıl ultra zengin sayısında patlama yaşandı. Knight Frank 2024 Servet Raporu'na göre Türkiye, dünyada 30 milyon dolar ve üstü servete sahip kişi sayısının oransal olarak en çok arttığı ülke oldu

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank 2024 Servet Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, 2023 yılında dünyada ultra zengin olarak tabir edilen 30 milyon dolar ve üstü servete sahip kişi sayısının oransal olarak en çok arttığı ülke Türkiye oldu.

Rapora göre, dünyada bir önceki yıl 601 bin 300 olan küresel ultra zengin sayısı yüzde 4,2 artışla 626 bin 619'a yükseldi.

Bölgesel bazda bakıldığında ultra zenginlerin sayısındaki artışa yüzde 7,2 ile Kuzey Amerika ve yüzde 6,2 ile Orta Doğu öncülük ederken, Latin Amerika, varlıklı birey nüfusunun azaldığı tek bölge oldu.

Böylece 2022'de enerji krizi, ekonomik darboğaz ve jeopolitik şoklar nedeniyle gerileyen ultra milyonerlerin servetinin 2023 yılında toparlandığı görüldü.

TÜRKİYE'DEKİ ULTRA ZENGİN SAYISI YÜZDE 10 ARTTI

Türkiye ultra zengin sayısında yaklaşık yüzde 10'luk artışla ülkeler arasındaki sıralamada başı çekerken, onu yaklaşık yüzde 8 artışla ABD takip etti.

Verilere göre, Türkiye'de 2022'de 1761 olan 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 2023'te 1932'ye yükseldi.

SEÇİLİ ÜLKELERDE 2022 VE 2023 YILINDAKİ ZENGİN SAYILARI İLE 2028 TAHMİNLERİ

Yapılan projeksiyonlara göre, Dünya üzerinde ise ultra zengin kişilerin sayısının 2028'e kadar olan beş yıllık dönemde yüzde 28,1 oranında artmasını bekleniyor.

Rapora göre 2023'e kadarki beş yıllık dönemde yaşanan artış yüzde 44. Bu da gelecekte belirgin şekilde daha yavaş bir genişleme oranına işaret ediyor.

2028'E KADAR YÜZDE 43 ARTACAK

Türkiye'de ultra zengin sayısının ise 2028'de yüzde 42,9 artışla 2 bin 760'a ulaşacağı öngörülüyor. Paylaşılan rakamlara göre Türkiye, Hindistan ve Çin'den sonra zengin sayısının en çok artması beklenen ülke.

Raporda ayrıca dünya üzerinde sayıları artan ultra zengin kişilerin grubunun gayrimenkule olumlu baktığı, bu zenginlerin neredeyse beşte birinin bu yıl ticari gayrimenkule yatırım yapmayı planladığı, beşte birinden fazlasının ise konut satın almayı düşündüğü belirtildi.

