YDÜ'de Kadınlar Günü'ne özel iki etkinlik

YDÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumu ve “Dünya Kadınlar Günü Sergisi” ile kutlanacak

Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda tarih boyunca yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek önemli etkinliklerle kutlanacak. Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TOCAM) düzenlediği ve tam gün sürecek olan “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumu, siyaset, yargı ve pek çok meslek grubundan birçok kadın katılımcıyı ağırlayacak. Sempozyumun ardından ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği Dünya Kadınlar Günü Sergisi’nin açılışı yapılacak.

8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında YDÜ Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TOCAM) düzenlediği “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumu saat 9.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayacak.

“Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunun ardından, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Dünya Kadınlar Günü onuruna düzenlediği Dünya Kadınlar Günü Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecek.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda, saat 17.00’de yapılacak serginin açılışını, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik gerçekleştirecek. Sergi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşturacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM), yürüteceği bilimsel araştırmalar ve düzenleyeceği etkinliklerle kadınların hayatına dokunmayı hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı’nın başkanlığını yürüttüğü TOCAM, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, ayrımcılık, taciz, cinsel saldırı ve şiddet gibi konuların önlenmesi için eğitim ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

