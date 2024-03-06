Bir aile yok oldu

İstanbul'dan Pendik'ten Ankara'daki kızları 19 yaşındaki Sıla Okur’un düğünleri için yola çıkan Okur ailesi, İstanbul dönüşü otobüs firmasıyla seyahat ederken Kurtköy TEM Otoyolu'nda indi... Yolun karşısında geçmeye çalışan aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye Ankara’daki kızları ve düğün fotoğrafı kaldı

İstanbul'da TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda karşıya geçmek isteyen bir ailenin 5 ferdi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerden biri 11, diğeri ise 15 yaşında iki çocuk. Onlara çarpan sürücü ise yaralandı.Ankara’daki kızları 19 yaşındaki Sıla Okur’un nikah törenine katılan Okur ailesi, Pendik’ten 2 Mart tarihinde yola çıktı.Nikah törenin ardından otobüs firmasıyla seyahat eden aile, İstanbul’a dönerken TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında otobüsten indi.Kurtköy’de yaşadıklarını, evlerine 10 dakikalık mesafede önceki gece saat 01.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişilik aileye çarptı.Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti.Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Okur ailesinin 19 yaşındaki kızları Sıla Okur’un 3 Mart tarihindeki nikah töreni için cumartesi gecesi yola çıktıklarını ve otobüs firmasıyla seyahat ettikleri öğrenildi.Gece saatlerinde ise evlerine yakın olan TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında inen aile karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Kaza sonucu aile yok olurken geriye, nikah fotoğrafları kaldı.aile yakını ve Samsun Yaka Kent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş, şöyle konuştu:"Ankara’dan nikah merasiminden gelirken, yolcu otobüsü TEM Otoyolu kenarında indiriyor. Orada karşıdan karşıya geçerken olay yaşanıyor. Yalnız otobüs firmasının yolcu istese bile indirmemesi gerekirdi. Bu çok ciddi bir mesele. Bu sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi gerekirdi, oradan sevkiyat yapılmalıydı. Otobüs firması TEM Otoyolu’nda indiriyor. Bu adli bir cinayet gibi bir kaza. Cinayete sebep olduğu için biz olayın takipçisi olacağız.Ankara’ya kızlarının nikah merasimine gittiler. Oradan dönüyorlardı, geriye bir kızları kaldı diğer bütün aile yok oldu. Otobüs firması şu an belli değil ama alınan biletlerden belirleyeceğiz. Ardından adliyeye başvuru yapacağız"