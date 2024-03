YDÜ ailesinin yüzde 65’i kadın

YDÜ’de düzenlenen “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu” birçok meslek grubundan kadınları bir araya getirdi. Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel, “7.500 kişilik geniş bir aile olan Yakın Doğu Ailesi’nin yüzde 65’inin kadınlardan oluşması, cinsiyet ayrımı yapmadan insanları yetenekleriyle değerlendirmemizin bir sonucudur” dedi

Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda tarih boyunca yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TOCAM) düzenlediği ve tam gün süren “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumu, siyaset, yargı ve pek çok meslek grubundan birçok kadın katılımcıyı bir araya getirdi.

“Sınırları zorla, engelleri kır” sloganıyla düzenlenen sempozyumda “Sağlık ve Sporda Kadın”, “Hukuk, İletişim ve Toplumda Kadın” ve “Sanatta Kadın” ve “Hayatın İçinden Kadın Deneyimleri” başlıkları el alındı.

Açılış konuşmalarından önce, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in mesajı okundu. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mesajında; her bireyin potansiyelini gerçekleştirmesinin cinsiyet, ırk veya diğer ayrımcılıklara dayanmadan, yetenek ve çaba temelinde değerlendirilmesi ile mümkün olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Günsel, sağlıklı bir toplum yapısı için vazgeçilmez olan bu anlayışın, Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Oluşumu’nun temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “7.500 kişilik geniş bir aile olan Yakın Doğu Ailesi’nin yüzde 65’inin kadınlardan oluşması, cinsiyet ayrımı yapmadan insanları yetenekleriyle değerlendirmemizin bir sonucudur” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu yaklaşımın toplumun her kademesinde ve yaşamın her alanında egemen olacağı bir gelecek için çalışacaklarını vurguladı.