“Yasal düzenlemeler yeterli değil”

CTP milletvekili İncirli: “Dünya genelinde kadınlar ve kız çocukları, sadece cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılık ve şiddetle karşılaşıyor. Yasal düzenlemeler yanı sıra devlet kurumları ve toplumsal bilinç güçlendirilmeli”

YDÜ’deki "Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunda konuşan ve “Üniversitelerdeki kadın araştırmaları ve kadın çalışmalarının, kadın örgütlerinin içindeki dağınıklığı toparlamada kilit bir rol oynayabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli “Bilim, bizi birleştiren güçlü bir araçtır ve üniversitelerden çıkacak çalışmaların kadın hakları mücadelesine yol gösterecektir” dedi.

Hayatta hiçbir şeyin kendiliğinde olmadığını belirten Dr. Sıla Usar İncirli, kadınların hakları için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihine değinen Dr. Sıla Usar İncirli, kadın hakları ile ilgili günümüze kadar birçok yasal düzenleme yapıldığının fakat bunların yeterli olmadığının altını çizdi. “Kadın hakları, aslında insan haklarıdır ve bu mücadelede kadınlar ve erkekler birlikte yer almalıdır” ifadelerini kullanan Dr. Sıla Usar İncirli, “Dünya genelinde kadınlar ve kız çocukları, sadece cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılık ve şiddetle karşılaşıyor. Yasal düzenlemelerin yanı sıra devlet kurumlarının ve toplumsal bilincin de güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.



