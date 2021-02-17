“YDP’nin Başkanı ben olacağım”

YDP Genel Kurulu’nda başkan adaylığını açıklayan Bertan Zaroğlu, “YDP’nin Genel Başkanı ben olacağım. Erhan Arıklı bakanlık görevine devam edecek. Partimi seçime hazırlayıp hükümete daha güçlü gelinmesini sağlayacağım” dedi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı 11 Nisan’da gerçekleşecek.

YDP Genel Kurulu’nda başkan adaylığını açıklayan milletvekili Bertan Zaroğlu, BRT’de değerlendirmelerde bulundu.

Zaroğlu "1 Mart’ta genel başkanlığına adaylığımı ekibimle birlikte açıklayacağım. 12 Nisan’da YDP başkanı seçileceğim. YDP’nin Genel Başkanı ben olacağım, net olarak söylüyorum” dedi.

Zaroğlu şöyle konuştu:

“Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı olmayacağım. Makam derdim yok. Partimi seçime hazırlayıp, daha çok milletvekili çıkarılmasını ve hükümete daha güçlü gelinmesini sağlayacağım. Erhan Arıklı görevine devam edecek ve hükümette sıkıntı yaratılmayacak. Adaylığımı ilk kez parti başkanına açıkladım.

Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın, "Kurultayı kaybedersem, YDP'den ayrılacağım, siyaseti bırakacağım" sözlerini eleştirdi.

Zaroğlu, her halükarda kurultayı kazanacağını iddia ederek, "İlçe başkanlık seçiminde kaybedenler oldu, vekil adayı olup kaybedenler oldu. Onlar da mı partiden ayrılmalı? Erhan bey onu bir öfkeyle söylemiş olabilir. Bu söylemden geri dönmeli" dedi. Kutay'ın, "Siz bu seçimi kaybederseniz ne yapacaksınız?" sorusuna ise Zaroğlu "Ben kaybetmeyeceğim. Bu seçimi kazanacağım" şeklinde cevapladı.

YDP genel başkanına yönelik internet sitesi üzerinden eleştiri yaptırdığı ve ardından Erhan Arıklı’nın bu duruma tepki gösterdiği ile ilgili soruyu yanıtlayan Zaroğlu şöyle konuştu:

“Bana ait olduğu iddia edilen görseller 2 dakika içinde hazırlanan görsellerdir. Başkanla arama nifak tohumları ekilmek isteniyor. YDP’nin YSK’ya kayıtlı 9 bin üyesi var ve şu an 2’nci büyük parti durumundadır. Başka siyasi partiler bunu yapabilir. Ekonomi konusunda atılan adımlardan dolayı bazı kişilerin ve şirketlerin rantını kestik onlar da bu girişimleri yapabilir. Fotoğraf fotomontajdır. Boş işlerle uğraşacak kişi değilim.”

Erhan Arıklı ile kurumlara atama konusunda anlaşmazlığa düştüğü bu nedenle aralarında kavga yaşandığı ile ilgili eleştiriler olduğunu ve buna açıklık getirmek istediğini anlatan Zaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Atama konusunda genel başkanla fikir ayrılığına düşmedim. Partiden atama konusunda 3 kişiden yetki istendi. Bu kişiler Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu ve Turhan Büyükyılmazdır.

Sigorta, Kıb-Tek ve milli piyangolarla ilgili usulsüzlükler yapıldığını söylüyorduk ancak atama yapılamıyordu. Buna isyanımı dile getirdim. İsyanımızdan sonra Kıbtek ve spor dairesine atamalar yapıldı. Atanan kişiler bu işten para almayacak. Atanacak diğer kişilerin listesi de bekliyor. Vakıfların başına Ahmet Yönlüer’in geçmesi lazım.”

