Dünyada kara kış etkili oluyor

Kuzey yarım kürede bulunan ABD’den Türkiye’ye kadar birçok ülkede sert kış koşulları hayatı olumsuz etkiliyor

Kış aylarının yaşandığı kuzey yarım kürede sert kış koşulları etkili oluyor.Amerika Birleşik Devletlerinde birçok eyalette sert kış koşulları can kayıplarına neden olurken, Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde de kış aylarının en soğuk ve karlı günleri yaşanmakta. Başta Yunanistan olmak üzere Balkan ülkeleri ve Türkiye’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.YUNANİSTAN BEYAZ BÜRÜNDÜYunanistan’da son 12 yılın en ağır kar yağışı yaşanıyor. Ülke çapında elektrik kesintileri yaşanırken yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Hükümet tarafı zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulunurken Girit ve Eğriboz'da iki kişi hayatını kaybettiMidia (Medeia) ismiyle anılan kötü hava koşulları tüm Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Ülkenin neredeyse tamamı karla kaplandı.Son 12 yılın en ağır kışı yaşanırken, kötü hava koşulları nedeniyle iki kişi de hayatını kaybetti.Girit'te hayvanlarını beslemeye giden 56 yaşındaki çoban karda mahsur kaldı ve kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.Eğriboz Adası'nın merkeze uzak bir köyünde, 250 metre rakımda yaşayan 80 yaşında bir vatandaş ise sağlık problemleri nedeniyle hastaneye gitmesi gerekirken, kötü hava koşulları nedeniyle yetkililer kendisine ulaşamadı. Evinde mahsur kalarak yaşama veda etti.Ülke genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.Kar yağışına çok da alışık olmayan Atina da beyaza büründü. En son 2004'te böylesi bir beyaza bürünen Atina'da yağan kar büyük heyecan yarattı.Sokaklar karın tadını çıkarmak isteyen Atinalılar ile doldu. Kar tüm şehri olduğu gibi pandemi dahil bir çok sorunun da üzerini bir süreliğine olsa dahi örttü.ABD'DE SERT KIŞ CAN ALDI: 11 ÖLÜABD'de etkili olan kötü hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 11 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 170 milyon kişinin de tehlikelere karşı uyarıldığı kaydedildi.Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.Yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle 11 Şubat'tan bu yana Teksas'taki üç ayrı kazada 9 kişi, Kentucky ve Oklahoma'da birer kişi olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede 170 milyon kişinin kötü hava şartları ve buzlanma konusunda uyarıldığını belirtirken, Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi ve Texas eyaletlerinde acil durum ilan edildi.Teksas Valisi Greg Abbott, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyararak, "Bu muhtemelen Teksas tarihinde hiç görülmemiş bir kış." ifadesini kullandı.PowerOutage sitesi, 2 milyonu Teksas'ta olmak üzere şiddetli soğuk hava ve buzlanmanın olduğu eyaletlerde 3 milyona yakın kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.TÜRKİYETürkiye’de ise Balıkesir-Bursa karayolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yoldaki araç kuyruğu 25 kilometreye ulaştı. “Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Toplam 9 kilometre karla kaplı alanda yaklaşık 600 araç bekliyor. Bin 800 araç da bu noktaların dışındaki alanlarda bekletiliyor. Tipi devam ettiği için yol açılsa da kısa bir süre sonra yine kapanıyor” dedi.İstanbul’un tamamında cumartesiden itibaren devam edin kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı.İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.