YDP’de yeni Genel Sekreter Bertan Zaroğlu

YDP’de, Enver Öztürk ve Bertan Zaroğlu’nun yarıştığı Genel Sekreterlik seçimini Zaroğlu kazandı



Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, yeni Genel Sekreterini ve MYK üyelerini seçti.

YDP’den verilen bilgiye göre, önceki akşamki toplantıda, Enver Öztürk ve Bertan Zaroğlu’nun yarıştığı Genel Sekreterlikte Bertan Zaroğlu yeni Genel Sekreter oldu.

YDP Parti Meclisi, yeni MYK üyelerini ise şöyle belirledi:

“Lefkoşa; Suphi Asiltürk, Emre Dalgıç, Kadir Yel, Yılmaz Gündoğdu, Mesut Ayar

Girne; Okan Erdemsiz, Ömer Çete, Serkan Karal

İskele; İsmet İlkhan, Abdülkadir Yiğit

Gazimağusa; Tamer Karakaşlı, Tamer Kalkan, Ayhan Demir, Dursun Koç

Güzelyurt; Gökhan Saraç, Mehmet İneci

Lefke; Adem Küçükandaç.”

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

YDP’de Genel Başkan tarafından atanan ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak Genel Başkan Başkanlık Divanı “Turan Büyükyılmaz, Enver Öztürk, Ayhan Arıklı, Ahmet Yönlüer, Ali Akın Önder, Azer Özkan, Bülent Kaya, Başak Tekerek, Ali Ömer Yayla, Mehdi Uysal”dan oluştu.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Öte yandan Genel Başkan tarafından Yüksek İstişare Kuruluna atanan isimler ise şunlar:

“Hakan Tanrıverdi, Özgür Özen, İrfan Yılmaz, Mehmet Ercan, Sefa Kar, Aykut Günel, Orhan Hunç, Ahmet Demirel, Bülent Fevzioğlu, Hande Güzoğlu, Nejla Gazi, Süleyman İşlek, Mehmet Tunçtürk, Emre Kaya, Hacı Ali Özdemir, Hüseyin Özbudak, Banu Bozlakoğlu, Nurcan Çiftçi, Yasemin Girgin Esentürk.”

YDP Genel Sekreteri seçilen Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün parti merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde görevi Turan Büyükyılmaz’dan devraldı.

YDP’den verilen bilgiye göre, törende konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Bu bir bayrak değişimi idi, başarıyla yapıldı. Şimdi finişe ulaşmak için çalışma zamanı” dedi.

Turan Büyükyılmaz döneminde üye sayılarının 650’den 7 bin 500’e ulaştırıldığını ve en büyük ikinci parti haline geldiklerini savunan Arıklı, “Bertan Zaroğlu döneminde ise üye sayımızı 11 bine ulaştırmak ve üye sayısı açısından KKTC’nin en büyük partisi haline gelme hedefimiz var. Genel seçimlere kadar bu hedefi gerçekleştirmek zorundayız. Zaroğlu’nun bunu gerçekleştireceğine inancım tamdır” diye konuştu.

Görevi devreden Turan Büyükyılmaz, “YDP’de görev bırakılmaz. Görevin ismi ve mahiyeti değişir sadece. Ben YDP’de bir görevi başarı ile yaptığıma inanıyorum. Bertan Zaroğlu bayrağı daha da ileriye taşıyacaktır. Buna eminim” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ve seçim komitesi başkanı olarak göreve devam edeceğini, pazartesinden itibaren sahada olacaklarını söyleyen Büyükyılmaz, “Hedefimiz 2. Tur... Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Yeni Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise daha önce de genel sekreterlik görevi yaptığını hatırlatarak görevin zorluğunu bildiğini ancak üyelerin yardımıyla başaracağını ifade etti. Zaroğlu “Genel Başkanımız bize 11 bin üye hedefini gösterdi. Mart ayındaki kurultaya kadar bunu elbette yaparız. Ama ondan önce Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Önce Genel Başkanımızı Saraya taşıyalım. Sonrasını düşünürüz” ifadelerini kullandı.



