Fransa’dan gerilimi artıran hamle

Fransa, Doğu Akdeniz’e savaş gemisi ve savaş jetlerini gönderdi, Yunan donanması ile tatbikat yaptı

Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken Fransa'dan flaş bir hamle geldi... Önceki gün Türkiye'yi eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Doğu Akdeniz'e iki Rafale savaş jeti gönderirken, Lafayette isimli fırkateyni de gönderdiğini açıkladı. Fransa ve Yunan ordusu dün Girit açıklarında tatbikat yaptı.

Doğu Akdeniz’de ipler geriliyor… Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime müdahil olmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,

Önceki gece Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştükten sonra Doğu Akdeniz’deki askeri güçlerinin geçici olarak artırılmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Bu açıklamadan saatler sonra Reuters flaş bir haber servis etti… Son dakika gelişmesi olarak servis edilen haberde, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e gönderdiği fırkateyn ve savaş jetlerinin detayları ortaya çıktı.

Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e gönderilecek “ek güç” ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Fransa, Doğu Akdeniz’e iki adet Rafale savaş jeti gönderecek. Bunun yanı sıra Fransa’nın Lafayette tipi fırkateyninin de bölgeye gönderileceği kaydedildi.

125 metre uzunluğundaki Lafayette tipi fırkateyn saatte 25 knot hıza çıkabiliyor. Gemisavar füze, silah ve patlayıcı taşıyan geminin üzerinde bir de helikopter pisti yer alıyor.

Öte yandan dün uluslararası haber ajansı Reuters, Fransız donanması ile Yunan güçlerini Girit Adası’nda ortak tatbikat düzenlediğini aktardı. Fransa’nın gönderdiği fırkateyn ve jetlerin Yunan donanması ile tatbikat yaptığını açıklayan Yunan kaynaklar, tatbikatın ne kadar sürdüğüne dair bir açıklamada bulunmadı.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artıracağını duyuran Fransa'ya teşekkür etti. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Miçotakis, Fransa'ya Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artıracağı taahhüdü nedeniyle teşekkür ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan "Yunanistan'nın gerçek bir dostu" diye bahsetti.

Öte yandan Türkiye’nin “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri ve Yunanistan’ın konuyla ilgili diplomatik girişimleri, dünkü Rum basınında da geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Atina’dan Diplomatik Poker- Uluslararası Katılımı Artırarak Ankara’ya Baskı Kuruyor” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Atina’nın ileri sürülen kışkırtıcı Türk faaliyetleri karşısında, diplomasi silahını kullanmakta olduğunu yazdı.

Yunanistan’ın geçtiğimiz Salı gününden “diplomatik karşı saldırıya” başladığını ve bunun sonucunda AB Dış İlişkiler Konseyi’nin ileri sürülen “Türk provokasyonları” gündemiyle bugün olağanüstü toplanacağını kaydeden gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bugün Viyana’da ABD Dışişleri Bakanı Maike Pompeo’yla görüşeceğini haber verdi.

Dendias’ın dün ise İsrail’e gideceğini ve İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenaz’yle görüşeceğini yazan gazete, Dendias’ın bunun öncesinde ise İsrail’in Atina Büyükelçisi’yle bir araya geldiğini aktardı.

Öte yandan gazete “son elde edinilen bilgilerin” savaş gemilerinin eşlik ettiği Oruç Reis gemisinin, Yunan kıta sahanlığı dışında bir rotası olduğu ve tek yanlı ilan edilen Rum MEB’ine yöneldiğini de öne sürdü. Haberde, geminin nihai hedefinin, Türkiye’nin Navtex yayımlayarak bağladığı bölge olduğu da belirtildi.

