CTP lideri Erhürman: “Maliye, bu krizde, bir bakkal dükkanındaki kadar bile öngörüye ve dört işlem bilgisine sahip olmadan, kimseyle istişare etmeden, rüzgarın esişine göre mi yönetiliyor?”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin önce “15 bin TL üzerinde maaş alanlardan yüzde 20 kesinti” yapılacağı yönünde açıkladığı, ardından Resmi Gazete’ye “15 bin maaş üzerinden yüzde 10, 30 binden % 20 kesinti” olarak yansıttı karara ilişkin “Maliye, bir bakkal dükkanındaki kadar bile öngörüye sahip olmadan mı yönetiliyor?” sorusunu sordu.

“Mademki bunu yapacaktınız, niye iki gün önce birinci açıklamayı yaptınız?” diye soran Erhürman, “Maliye, bu krizde, bir bakkal dükkanındaki kadar bile öngörüye ve dört işlem bilgisine sahip olmadan, kimseyle istişare etmeden, rüzgarın esişine göre mi yönetiliyor? Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Maaşlardan kesinti kararında değişiklik! Bu yeni yöntemdeki hataları, yetki aşımını, çalışanların alım gücünün hayat pahalılığı karşısında nasıl ezdirildiğinin ayrıntılarını paylaşacağız elbette.

Ama şu soru için ayrıntıya gerek yok: Mademki bunu yapacaktınız, niye iki gün önce birinci açıklamayı yaptınız? Maliye, bu krizde, bir bakkal dükkanındaki kadar bile öngörüye ve dört işlem bilgisine sahip olmadan, kimseyle istişare etmeden, rüzgarın esişine göre mı yönetiliyor? Yazıklar olsun!”



