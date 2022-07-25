KIB-TEK’e bir “ihalesiz yakıt alımı” daha





Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıt ihtiyacı için geçtiğimiz hafta büyük tartışmalara neden olan devasa bir tankerle 13 bin ton fuel-oil yakıt alımı yapılan İçkale isimli şirketten 60 bin ton akaryakıt daha ihalesiz şekilde satın alınıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak alımın birim fiyatının ne olacağı ve yakıt temininin ne şekilde sağlanacağına ilişkin detaylar ise ilgili kararda yer almıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun “Yapacağı Akaryakıt Alımlarında Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda hükümet, bir kez daha Teknecik'e ihalesiz yakıt taşımanın önünü açtı.

Bakanlar Kurulu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt ihtiyacına düşmemesi ve ülkede elektrik kesintileri yaşanmaması adına acil yakıt ihtiyacını karşılamak üzere, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 23.7.2022 tarih ve HAK/63/2022 sayılı kararı doğrultusunda, akaryakıt (fuel oil) temini ve taşınması ile ilgili önergeye ekli sunulan teklifler içerisinde en düşük fiyat olması ve en hızlı şekilde tedarik sağlayacak olması nedeniyle lçkale Sosyal Hizmetler Taş. lnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketten 60,000± mton akaryakıt temin edilmesine” karar verdi.

