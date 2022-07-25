banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
8 0
20 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
13 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
63 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
24 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
18 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
22 0
banner797

KIB-TEK’e bir “ihalesiz yakıt alımı” daha

banner476

banner825
KIB-TEK’e bir “ihalesiz yakıt alımı” daha
 
 
Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıt ihtiyacı için geçtiğimiz hafta büyük tartışmalara neden olan devasa bir tankerle 13 bin ton fuel-oil yakıt alımı yapılan İçkale isimli şirketten 60 bin ton akaryakıt daha ihalesiz şekilde satın alınıyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak alımın birim fiyatının ne olacağı ve yakıt temininin ne şekilde sağlanacağına ilişkin detaylar ise ilgili kararda yer almıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun “Yapacağı Akaryakıt Alımlarında Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bu kapsamda hükümet, bir kez daha Teknecik'e ihalesiz yakıt taşımanın önünü açtı. 
Bakanlar Kurulu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt ihtiyacına düşmemesi ve ülkede elektrik kesintileri yaşanmaması adına acil yakıt ihtiyacını karşılamak üzere, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 23.7.2022 tarih ve HAK/63/2022 sayılı kararı doğrultusunda, akaryakıt (fuel oil) temini ve taşınması ile ilgili önergeye ekli sunulan teklifler içerisinde en düşük fiyat olması ve en hızlı şekilde tedarik sağlayacak olması nedeniyle lçkale Sosyal Hizmetler Taş. lnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketten 60,000± mton akaryakıt temin edilmesine” karar verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.