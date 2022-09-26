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Yaz sıcakları geri geliyor

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Yaz sıcakları geri geliyor
Hava sıcaklığının ileriki günlerde yeniden artarak, 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor.                   
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren bir haftalık sürede
bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle  iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 31 – 34 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle  Güney ve Batı yönlerden  orta kuvvette  esmesi bekleniyor.
 
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