Yaz sıcakları geri geliyor

Hava sıcaklığının ileriki günlerde yeniden artarak, 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren bir haftalık sürede
bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 31 – 34 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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