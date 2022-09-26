Kapanışın galibi Yenicami

İlk haftanın kapanış maçında Lefkoşa ekipleri Yenicami ile Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada Yenicami maçın başında geriye düşmesine karşın ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Arif Malek, Yusuf Atlar

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yasin, Koray, Kaan(Emirhan), Yakup, Fikret(Cenker), Hascan, Fırat(Ali Bayır), Mehmet Çavuş(Boran), Sylla.

China Bazaar Gençlik Gücü:Kemal, Aşkın(Tayfun), Abbas, Turgut, Rifat(Sezgin), Orhan, Erin, Ümitcan, Behiç(Muhammed), Hasan Akuyu, Mashumba

Goller: Dk. 26 ve 36 Sylla, Dk.29 Hascan (Yenicami), Dk. 4 Hasan Akkuyu ve Dk. 68( Pen) Mashumba(GG)



Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin ilk haftasının kapanış maçında iki başkent ekibi olan Yenicami ile China Bazaar Gençlik Gücü arasındaki gollü maçın galibi 3-2’lik skorla Yenicami oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan China Bazaar Gençlik Gücü golü de erken buldu.

Dk. 4 Gençlik Gücü atağında Mashumba’nın pasıyla Yenicami ceza alanında topla buluşan Hasan Akkuyu topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Dk. 26 Yenicami atağında G.Gücü ceza alanı önünde topla buluşan Mehmet Çavuş güzel bir pasla Sylla'yı ceza alanında topla buluşturdu. Sylla sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Dk. 29 Yenicami atağında bu kez Fırat ceza yayı önünde topla buluşarak güzel bir ara pasıyla ceza alanına giren Hascan'ı topla buluşturdu. Hascan defanstan sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu ters köşeden ağlarla buluşturd. 2-1

Dk.36 Yenicami'nin kullandığı serbest vuruşta G.Gücü ceza sahasında defanstan seken topla buluşan Sylla ayağının içiyle topu ağlara gönderdi. 3-1

İlk devre bu skorla sona erdi.

Dk. 63 Yenicamiatağında topla buluşan Fikret’in Gençlik Gücü ceza sahasına yaptığı ortada defans arkasında topla buluşan Sylla’nın aşırtmas vuruşunda top üst direkten döndü.

Dk. 68 Gençlik Gücü atağında Yenicami orta sahasında topla buluşan Hasan çalımlarla Yenicami ceza sahasına girdi. Defansın müdahalesiyle Hasan yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mushampa topu ağlara göndererek skoru 2 -3 yaptı.

Dk. 84 GG atağında topla buluşan Hasan Akkuyu, sol çaprazdan hızla Yenicami ceza alanına girerek şutunu attı, ancak kaleci Ercan topu kale direğinin dibinden kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalarda Gençlik Gücü’nün çabaları beraberlik golünü getirmeyince maç 3-2 tamamlandı.

