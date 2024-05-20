Yaya geçitleri sırat köprüsü

Pek çok sürücü, yaya geçitlerinde durmuyor, duran sürücüler de arkada kalan sürücülerin haksız tepkisine maruz kalıyor. Yasaya göre, araçlar yaya geçidinin 13 metre 70 santimetre yakınına park edemez, ama bunu ne bilen ne de dinleyen var

KKTC’de son dönemlerde giderek artan araçların yayalara çarpmasına bağlı

trafik kazaları, yaya geçitleriyle ilgili politikaların sorgulanmasını beraberinde getiriyor. Özellikle okullara yakın yerlerde ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarının bulunduğu bölgelerde yayalar

sık sık tehlikeyle burun buruna geliyor. Pek çok sürücünün yaya geçitlerinde durmadığı gözleniyor. Yasaya uyup duran sürücüler ise arkada kalan “kızgın” sürücülerin haksız tepkisine maruz kalıyor. Hatta yaya geçitleri

yanında çok sayıda arkadan çarpma kazası meydana geliyor. Öte yandan geçitlerin büyük çoğunluğunun belirgin olmaması, bu ihlalin daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.

Hatalı park konusunda hassas olan belediye trafik zabıtalarının da yaya geçidi ihlallerine kayıtsız kaldığı gözleniyor.

YASA NE DİYOR?…

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası, yaya geçitleri konusunda kesin hükümler içeriyor.

57’nci maddenin (y) bendinde şu ifade yer alıyor: “(Motorlu araç kullanan her şahıs) tespit edilmiş bir yaya geçidi kullanmakta olan veya kullanma niyetinde olduklarını izhar etmiş (göstermiş) olan yayaların geçmesi için aracı hareketsiz hale getirerek yayaların geçmesine müsaade etmelidir.” 68’inci madde ise yayaların yaya geçitlerini kullanmasını zorunlu kılıyor. Söz konusu maddede “yerleşim merkezlerinde karşıdan karşıya geçişler yaya geçitlerinden yapılmalıdır” ibaresi kullanılıyor. Aynı yasanın 57(ü) maddesi ise araçların herhangi bir yaya geçidinin 13 metre 70 santimetre yakınına park edilemeyeceğini düzenliyor.

