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Üç yerde yangın

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Ülke genelinde önceki gün üç ayrı yerde meydana gelen yangınlar zarara neden oldu

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Üç yerde yangın
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Boğaziçi ağıllar bölgesinde, önceki gün saat 11.30 sıralarında, 59 yaşındaki isminin baş harfleri H.C., ağılında temizlik için kuru otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan yangın rulo balyaları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 4  rulo balya, kuru otlar ve molozlar yandı.
 Lefkoşa Surlariçi’nde, önceki gün saat 14.00 sıralarında Laleli Cami Sokak'ta bir evin garajının önünde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, garaj önünde bulunan çekyat, halı, kumaş parçaları, bir motosiklet, 2 adet kullanılmayan çocuk bisikleti ve muhtelif giyim eşyaları tamamen yandı.
Paşaköy - Aslanköy arasında bulunan arazide ise, önceki gün saat 17.20 sıralarında, elektrik tellerinin kopması nedeniyle oluşan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Yangında, Devlet Üretme Çiftliği’ne ait yaklaşık 5 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
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