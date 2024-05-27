"Yatırımlarınızı KKTC’ye taşıma zamanı"

Sydney’de Kıbrıs Türklerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar "Artık birlik olup, tecrübelerinizi, yatırımlarınızı KKTC’ye taşıma zamanıdır” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya'daki 80. Yılında kültür ve gelenekleri yaşatmak amacıyla Sydney’de düzenlenen festivalin açılışına katıldı.Durrant Oval'da gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklere büyük önem verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:“1940'larda Limasol'dan ayrılıp Avustralya'ya ayak basan bilinen en eski Kıbrıslı Türkleri, aralarında Osman Şaban ve üç arkadaşı Halil Osman, Hasan Aziz ve Mustafa Mehmet Nazım'ın da bulunduğu binlerce Kıbrıs Türkü’nü saygıyla anıyorum. Onlar Avustralya'ya gelen ilk Türklerdi ve 80 yıl sonra halkımız dördüncü kuşağa girdi. İnsanların ve mektupların Kıbrıs Adası'ndan Avustralya'ya gelmesinin aylar sürdüğü günler çoktan geride kaldı.”Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Avustralya’yı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olduğunu, Avustralya'yı ziyaret ederek ağırlıklı olarak Sydney ve Melbourne'da yaşayan Kıbrıslı Türkleri kucaklamak, onları takdir ettiğini göstermek ve Avustralya kökenli Kıbrıslı Türklerini yakından tanımak istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun çözümünün doğuştan gelen haklara, yani egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanması gerektiğini ve ancak bu şekilde gerçekçi ve sürdürülebilir bir temel sağlanabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi vizyonu ve pozisyonu olan doğuştan gelen haklarımıza, yani egemen eşitliğimize ve eşit uluslararası statümüze dayanan iki Devletli bir çözüm dolayısıyla göreve seçildiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelli müzakerelerin denendiğini, başarısız olduğunu ve tükendiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorununun, iş birliği ilişkisi içinde yan yana yaşayan iki egemen devlet temelinde bir çözüm istediğini belirtti ve Kıbrıslı Türklerin, uluslararası toplumdan Kıbrıs Türk halkına yönelik tecridin kaldırılmasını, direkt uçuşların, doğrudan ticaretin ve doğrudan temasın başlatılması için ilk adımların atılmasını istediğini ilettiğini anlattı.Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu önemli yıl dönümüne katılmam için beni davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Kültürünüzü, geleneklerinizi ve ülkenize olan sevginizi koruduğunuzu ilk elden görmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Farklı sektörlerde başarılı olduğunuzu görüyorum. Artık birlik olup, tecrübelerinizi, yatırımlarınızı KKTC’ye taşıma zamanıdır” dedi.