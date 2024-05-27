YDÜ'de bilim ve sanat bir kez daha buluşacak

YDÜ'de Çarşamba günü, Akademik Yükseltme Töreni’nin ardından iki sergi aynı anda açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi bilim ve sanatta elde edilen başarılar, aynı gün ödüllendirilerek kutlanacak. 29 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek etkinliklerin ilkinde 2023 ve 2024 yıllarında akademik yükseltmeye hak kazanan akademisyene belgeleri takdim edilecek. Saat 16.00’da Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayacak olan Akademik Yükseltme Töreni’nde yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanlarına hak kazanan 80’in üzerinde bilim insanı belge alacak.

Akademik Yükseltme Töreni’nin ardından saat 18.00’de ise ödüllü akademisyen sanatçıların 50 eserini bir araya getirecek olan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışmasının kazanan eserlerinin sergileneceği “Kampüste Yaşam Fotoğraf Sergisi”, Başbakan Ünal Üstel tarafından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak. Sergi açılışında, Kampüste Yaşam Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri de takdim edilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 460’ıncı ve 461’inci sergisi olma özelliğini taşıyan bu sergiler, 12 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Toplumsal ilerlemenin iki taşıyıcı olan bilim ve sanatın, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde büyük bir uyum ve üretkenlikle bir arada yükseldiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilimde ve sanatta önemli başarılara imza atan akademisyenlerimizi ve sanatçılarımızı bir araya getiren bu özel günü büyük bir gururla kutluyoruz. Akademik Yükseltme Töreni’nde, bilimsel çalışmalarıyla üniversitemizin gelişimine katkıda bulunan öğretim üyelerimizi onurlandıracağız. Ardından açılacak olan sergilerle, sanatın büyüleyici gücünü sanatseverlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Ekinlikler; bilimsel ve sanatsal başarılarımızı bir arada kutlamamıza vesile olacak” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu anlamlı günde, tüm akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve halkımızla bir arada olmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

29 Mayıs Çarşamba günü açılışı yapılacak “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ve “Kampüste Yaşam Fotoğraf Sergisi”nin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün ise “Farklı disiplinlerden sanatçıların ve fotoğrafçıların özgün bakış açılarını ve yeteneklerini buluşturacak sergilerimize herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı da olan Prof. Dr. Ergün, aynı gün gerçekleştirilecek “Akademik Yükseltme Töreni”ne de değinerek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumla kurduğu bağı bilim ve sanatı birleştirerek güçlendirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Sergilerimiz, sanatseverleri ve akademisyenleri bir araya getirerek, sanatın ve bilimin kesişim noktasında ilham verici bir deneyim sunacak” ifadesini kullandı.

